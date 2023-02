"Quei capelli...". Barbieri ci ricasca e sbeffeggia Edoardo a Masterchef

Bruno Barbieri sembra averci preso gusto. Non a giudicare i piatti dei concorrenti di MasterChef Italia, ora alla 12esima edizione, ma a commentare l'estetica degli aspiranti chef. La scorsa settimana, infatti, lo stellato romagnolo si era lasciato scappare alcuni commenti inopportuni sull'aspetto fisico di Silvia, che la concorrente, poi eliminata, non aveva preso benissimo. Questa volta a essere involontariamente sottoposto al giudizio estetico di Barbieri è stato Edoardo.

Durante la Golden Mystery, incentrata sulla preparazione di un piatto vegeteriano che rappresenti le radici regionali e familiari della cucina degli aspiranti chef, Barbieri, passando tra i banchi a controllare, si sofferma su Edoardo, incuriosito dal suo piatto. "Edoardo, hai delle idee molto belle...", esordisce il giudice, "peccato per quei capelli...", non si risparmia di dire. Poi continua l'affondo, cercando di rendere il commento più simpatico: "Facciamo così, se vinci MasterChef te li taglio io". Edoardo, rimasto inizialmente interdetto, sta al gioco e stringe la mano a Barbieri a sugellare il patto.

Il precedente

Di tutt'altro registro lo scambio generato dai commenti dello stesso chef a Silvia nella puntata precedente. All'inizio la concorrente e il giudice avevano avuto un simpatico scambio di battute. Lo chef stava seguendo da vicino la preparazione di un piatto dell'imprenditrice romana e aveva ironizzato sul fatto di averla sognata. "Ma che bello", aveva detto la concorrente, confessando al giudice di voler fare un impiattamento sui colori del suo completo. All'assaggio del suo pasticcio di fegato, però, Bruno Barbieri si è detto insoddisfatto dal gusto e ha poi spostato l'attenzione sull'aspetto della 55enne: "Mi sembra di vedere una Silvia due. Di solito sei molto chic, adesso sembra tu abbia fatto un combattimento: sporca, con i capelli giù... non ti sei mai presentata così davanti a me. Anche perché hai un bellissimo viso, e con i capelli raccolti stai molto, ma molto, ma molto meglio". Poi un'altra stoccata: "Spero di non risognarti stanotte, sarebbe un incubo".

Silvia, sempre molto pacata, sembrava aver incassato con umiltà e ironia i commenti dello chef, ma poi si era sfogata con le telecamere: "Pensavo di aver fatto un buon lavoro sul piatto, se invece mi si viene a parlare di eleganza, di classe.... allora la prossima volta faccio il compitino", era sbottata. E più tardi, al momento della sua eliminazione, aveva deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, criticando duramente gli chef. Barbieri, dispiaciuto del suo risentimento, aveva provato a sdrammatizzare. La situazione poi (viene da pensare a un taglio in post produzione...) si era distesa, e Silvia, tra gli elogi di Barbieri, aveva salutato i giudici con un abbraccio.