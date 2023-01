"Sei sporca e quei capelli...". Scontro a Masterchef tra Barbieri e Silvia

L'ultima puntata di Masterchef, la settima dall'inizio della nuova stagione, ha visto un momento di forte tensione tra un giudice e una concorrente. Per tutta la puntata Bruno Barbieri ha puntato l'attenzione su Silvia Zummo alternando consigli a critiche. Alla fine, complice la pessima prova della 55enne romana nel Skill Test, la concorrente è stata eliminata e a quel punto si è consumato lo scontro. Già in avvio di puntata Silvia e Barbieri avevano avuto un simpatico scambio di battute. Lo chef stava seguendo da vicino la preparazione di un piatto della romana e ha ironizzato sul fatto di averla sognata. " Ma che bello ", ha detto la concorrente, confessando al giudice di voler fare un impiattamento sui colori del suo completo.

Alla prova dell'assaggio del pasticcio di fegato, però, la 55enne non ha soddisfatto il palato di Bruno Barbieri, che ha spostato l'attenzione su di lei: " Mi sembra di vedere una Silvia due. Di solito sei molto chic, adesso sembra tu abbia fatto un combattimento: sporca, con i capelli giù... non ti sei mai presentata così davanti a me. Anche perché hai un bellissimo viso, e con i capelli raccolti stai molto, ma molto, ma molto meglio". E anche il giudizio del piatto non è stato positivo. Silvia è rimasta interdetta, ma poi Barbieri ha fatto partire una delle sue stoccate: "Spero di non risognarti stanotte, sarebbe un incubo". Silvia sembra incassare con ironia, ma poco dopo esplode.

Lo sfogo di Silvia a Masterchef

Nel tornare al suo posto, la concorrente ha ripensato alle parole di Barbieri ed è sbottata: " Pensavo di aver fatto un buon lavoro sul piatto, se invece mi si viene a parlare di eleganza, di classe.... allora la prossima volta faccio il compitino ". In cucina gli altri concorrenti hanno rumoreggiato per la scena imbarazzante e, risentita, la Zummo ha affrontato lo Skill Test per evitare di essere eliminata. Ma le cose non sono andate meglio. Al termine della prova, Barbieri si è concentrato sul suo piatto e i sapori e ha criticato il gusto della salsa, facendole intuire che forse non c'era più spazio per rimanere in gara. Così lei si è sfogata con le telecamere: " Dove vuole arrivare Barbieri...sempre con questa bernese anche nella mosca cieca, ma basta ".