"Sarà un'edizione piccante". Tutte le novità di Masterchef

Si stanno per riaccendere le luci nella cucina di MasterChef Italia. La tredicesima edizione del talent culinario, che va in onda su Sky Uno (in streaming solo su Now), prenderà ufficialmente il via giovedì 14 dicembre e tra le tante novità di questa stagione c'è una cosa che non cambia: il trio dei giudici. Per il quinto anno consecutivo Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli accompagneranno i venti aspiranti chef in gara tra sfide, prove contro il tempo e test fino alla proclamazione del miglior chef amatoriale d'Italia.

Le selezioni sono già terminate e i tre giudici sono pronti ad accogliere i telespettatori all'interno delle cucine. " Masterchef ha cambiato il pensiero gastronomico in ognuno di noi. Ha fatto capire che questo è un mestiere importante. Ha fatto sì che la gente capisse che al ristorante c'è anche una storia e non si viene solo per riempirsi la pancia ", ha dichiarato Bruno Barbieri alla vigilia dell'inizio del programma.

MasterChef 13: le novità

La formula di MasterChef rimane invariata a cominciare dai Live Cooking, dove gli aspiranti chef si contenderanno uno dei venti posti della masterclass, preparando il loro piatto davanti ai tre giudici. La prima vera novità di questa edizione è rappresentata dal "giudice ombra", un personaggio misterioso che avrà il compito di osservare da lontano i candidati per aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione. Il "giudice ombra" tornerà anche in occasione degli Stress Test, che si svolgeranno durante la gara vera e propria ma la sua identità sarà rivelata di volta in volta al termine della puntata.

Una volta assegnati i venti grembiuli bianchi si aprirà ufficialmente la gara, che si articolerà - come di consueto - tra Invention Test, Pressure Test, Skill Test e i temutissimi Stress Test. Un'altra grande novità riguarderà le Mystery Box, ancora più enigmatiche, che potranno essere preziosissime o decisamente rischiose a seconda del colore. " E in alcuni casi potrebbero rivelarsi dei clamorosi bluff" , assicurano i tre giudici.

Le prove in esterna e gli ospiti

Per quanto riguarda le prove in esterna, nelle quali gli aspiranti chef si metteranno in gioco in squadra, MasterChef farà tappa a Messina, a Roma nella caserma dei vigili del fuoco di Capannelle per uno speciale tributo alla cucina romana, in Val di Chiana alla scoperta della cucina alla brace e a Torino nella splendida cornice della Mole Antonelliana. Discorso a parte per gli ospiti che transiteranno nelle cucine di MasterChef 13. "Arrivano da tutto il mondo. C'è un pizzico di pepe in più, sarà un Masterchef piccante ", ha assicurato chef Bruno Barbieri, che ha fatto i nomi di due guest d'eccezione che torneranno in tv: Joe Bastianich (già giudice di MasterChef nelle passate stagioni) e Iginio Massari con la figlia Debora.

A Masterchef porteranno la loro esperienza anche chef Alex Atala (chef bistellato del D.O.M. di San Paolo, in Brasile), Chiara Pavan alla guida del ristorante Venissa, lo chef senegalese Mory Sacko (astro nascente della cucina francese), Assaf Granit (chef da una stella Michelin originario di Gerusalemme conosciutissimo a Parigi e Londra) e molti altri. Al vincitore di MasterChef 13, come di consueto, andranno 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione di un libro di ricette e l'accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.