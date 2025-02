MasterChef 14, Anna (Yi Lan) Zhang vince la finale e 100mila euro

Ascolta ora 00:00 00:00

MasterChef 14 ha incoronato la sua vincitrice: Anna (Yi Lan) Zhang. La consulente di moda milanese, 32 anni, ha vinto l'ultima edizione del talent culinario di Sky sbaragliando la concorrenza con un menu in cui ha unito le sue due anime quella italiana e quella cinese, conquistando i giudici del programma. Arrivata in finale con il favore dei pronostici, Anna ha superato nell'ultima sfida i colleghi Simone e Jack e ha saputo mettere d'accordo con i sapori e l'impiattamento Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Anna Zhang, chi è

Nata a Milano da genitori sono emigrati dalla Cina, dopo un breve periodo trascorso con la famiglia a Venezia, Anna (Yi Lan) Zhang è tornata a Milano per lavora nel mondo della moda ma ha scelto di abbandonare la promettente carriera di sales manager in una boutique di lusso per inseguire il suo sogno di fare la chef e di aprire un'oasi ristorativa, " una grande tavolata costituita da persone di culture diverse che mangiano lo stesso cibo in armonia" , ha detto a La Stampa la vincitrice di MasterChef che, grazie alla vittoria, si porta a casa 100mila euro in gettoni d'oro e la pubblicazione del suo primo libro di ricette.

Il menù della finale

In finale Anna ha portato un menù - chiamato "L’Eden di YilAnna" - nel quale ha espresso tutte le sue doti mischiando la cultura orientale alla cucina italiana. Dall'antipasto a base di chips di riso, lime, daikon e zenzero (L'albero della vita e il suo elisir) al primo, raviolo ripieno di garusoli, fungo ostrica e guanciale, tobiko e dashi di zafferano (Il sorriso di mia madre) per passare poi al secondo, pancia di maiale stufata e laccata con spezie orientali, insalata croccante di cetrioli, susine gialle e peperoncino, ricci di mare (Il potere del tempo) fino al dessert, un babà al rum e osmanto, mousse di mozzarella e cocco, olio al tagetes (Uguale babà no?).

Le prime parole dopo la vittoria

" Ho trovato nella cucina il mio modo di comunicare ciò che realmente sono perché per tutti sono sempre stata troppo cinese per essere italiana e troppo italiana per essere cinese ", ha detto nella prima intervista rilasciata come vincitrice di MasterChef: " C'è stato un momento in cui ho avuto una visione. Non è stato un sogno. Mi stavo allenando e mi hanno chiamato per i provini. Stavo facendo un allenamento cardio, ero concentrata, ho chiuso gli occhi e mi sono vista con la casacca da finalista addosso, la treccia e gli orecchini di mia mamma ".

L’oasi resta il mio sogno più grande. Però sono consapevole che devo fare le cose fatte bene. Che ci sono passaggi intermedi fondamentali per costruire delle basi solide. Devo lavorare tanto, imparare ancora tanto".

Il suo futuro ora è nella cucina del suo ristorante, ma la strada è ancora lunga: "