Chi è Luciano, il concorrente di 92 anni che ha fatto commuovere i giudici di MasterChef

Giovedì 11 dicembre ha preso il via la 15a edizione di MasterChef, che ha fatto il suo debutto nella prima serata del giovedì di Sky dopo la chiusura di X Factor. E già nella prima puntata della nuova serie, il pubblico così come i giudici potrebbero aver incontrato già il concorrente preferito. Si tratta di Luciano, un uomo di ben 92 anni che non è andato ancora in pensione e che ancora lavora come amministratore delegato di una piccola azienda di telecomunicazioni. Sebbene l'età anagrafica potrebbe far pensare a una partecipazione un po' goliardica, un semplice rito di passaggio, Luciano ha voluto subito mettere in chiaro che la sua presenza a Masterchef ha un solo scopo: vincere.

Se la presentazione di Luciano è stata introdotta da un tono leggero e divertito, il tono dell'episodio è cambiato subito quando lo chef Antonio Cannavacciuolo ha chiesto a Luciano quando avesse scoperto la passione per la cucina e da quanto tempo si dedicasse a questa arte. E lì Luciano ha svelato come, per lui, la cucina sia prima di tutto un atto d'amore. " Da pochi anni, forse dieci ", ha detto l'uomo. " Quando mia moglie Miriam ha smesso di poterlo fare. Lo faceva per me e per lei, poi anche per i miei figli quando venivano a trovarci il sabato e la domenica. Ho cominciato a fare qualche piatto fuori dal comune, mettendo degli ingredienti un po' diversi da quelli soliti. " Luciano ha poi concluso con un sorriso un po' orgoglioso. " Mi riusciva bene. "

Successivamente all'uomo è stato chiesto se la moglie, Miriam, cucinasse bene. " Era bravissima ," ha detto Luciano. " Aveva una specie di sesto senso. Guardava una ricetta e la cambiava al volo, seguendo l'istinto, e spesso le riusciva anche meglio dell'originale. Quando organizzavamo cene con gli amici preparava tutto lei. Cominciavamo giorni prima. Non abbiamo mai comprato niente di pronto. "

Di fatto, dunque, la passione per la cucina per Luciano è stata una specie di eredità di sua moglie, un lascito di quell'amore che li ha legati per tutto il tempo della loro relazione. La ricetta presentata da Luciano, che ha affermato che la partecipazione a MasterChef è la prima follia che si concede davvero nella sua vita, è stata i muscoli alla spezzina. " Sono nato a La Spezia, " ha spiegato. " Così ho scelto una ricetta di quelle terre, anche se vivo a Roma da 60 anni ". La decisione di partecipare a MasterChef, di inseguire questo sogno a ungo rimandato, per Luciano è arrivata dopo aver incontrato Flaviana, una concorrente della terza stagione di MasterChef.

Lì ho capito che poteva essere bello partecipare al programma,

Tu hai già vinto.

" ha confermato Luciano, con un sorriso, "nonostante la mia età." Per Antonio Cannavacciuolo non ci sono dubbi: "