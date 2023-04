MasterChef, oltre 40 persone intossicate: la prova da incubo in Spagna

I malcapitati ospiti di una delle puntate di Masterchef Spagna hanno rischiato grosso a causa di una intossicazione alimentare, che ha colpito circa quaranta persone al termine di una prova in esterna. In Italia Joe Bastianich avrebbe ironizzato: "Vuoi che moro?". Ma in terra iberica nessuno ha scherzato su quanto accaduto al termine delle registrazioni di una delle puntate del talent culinario spagnolo. Vomito, dissenteria, perdita di conoscenza e addirittura chili persi a causa di una gastroenterite acuta, che ha colpito i dipendenti del parco Oceanographic di Valencia, dove si era svolta la prova in esterna.

Valencia era stata scelta dalla produzione del talent per le registrazioni della seconda prova in esterna dell'undicesima edizione di MasterChef. Una scelta non casuale visto che nella città si trova il ristorante di una delle chef televisive più famose di Spagna, Rakel Cernicharo, arrivata al successo grazie alla vittoria di un altro programma culinario, Top Chef 4. Gli aspiranti chef dovevano riproporre alcuni piatti di Rakel e a decidere quale brigata avrebbe vinto la prova fuori dagli studi televisivi erano i dipendenti del parco Oceanographic di Valencia, che per l'occasione si era trasformato in una cucina a cielo aperto. L'esito della prova culinaria, però, è stato disastroso.

La denuncia di alcuni ospiti

" La notte sono dovuta andare al pronto soccorso per farmi un'iniezione di Primperan per smettere di vomitare. Ho perso cinque chili in tre giorni", ha raccontato una dipendente del parco alla stampa spagnola, denunciando il programma alle autorità sanitarie, che hanno avviato un'indagine. Dai controlli è emerso che altri quarantatré dipendenti del parco, che avevano assaggiato i piatti degli aspiranti chef, avevano avuto pesanti ripercussioni. Dal ministero della Salute hanno precisato che le persone rimaste intossicate avevano tutte sintomi della gastroenterite con vomito e diarrea. Non si sa, però, quale cibo o pietanza abbia scatenato il malore.

La nota di Shine Iberia