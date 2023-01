"Siamo persone...". La frecciata del concorrente ai giudici di Masterchef

Polemiche, scontri verbali tra concorrenti e giudici, piatti vuoti e una doppia eliminazione. Quella andata in onda ieri su SkyUno e in streaming su Now è stata una puntata di MasterChef Italia davvero scoppiettante e carica di tensione. Il tutto condito, è il caso di dirlo, da una dura presa di posizione dall’ormai ex concorrente Francesco Girardi che ha rivolto parole di fuoco contro Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli.

Ma andiamo con ordine. La puntata si è aperta con una novità: una "Black Mistery Box" che conteneva sali e pepi. Una prova che forse ha preso in contropiede i concorrenti in gara. Non sono pochi, infatti, quelli che hanno fallito. Secondo Locatelli si è trattato " della peggior performance dell’anno" . A pagare le conseguenze più pesanti sono stati Letizia, Giuseppe e Rachele che sono stati spediti al "Pressure Test".

Fin qui nulla di particolarmente significativo. Di errori, in fondo, se ne fanno. La prova, però, ha scatenato il primo battibecco. Protagonisti Letizia e lo chef Cannavacciuolo. Quest’ultimo ha duramente criticato il piatto della concorrente, pollo e funghi saltati al pepe del Sichuan e sale delle Ande su riso croccante con pak-choi, arrivando a definirlo "cibo d’ospedale". "Questo piatto mi ha ricordato di quando mi hanno operato di appendicite" , ha affermato il giudice facendo notare alla cuoca amatoriale i suoi errori.

"Vedo del riso bollito male con della carne tagliata male con dei funghi cotti male, delle erbette secche e tre puntini di salsa. Lo vedi che è secco?", ha affermato ancora lo chef stellato. Le parole di Cannavacciuolo non sono piaciute a Letizia che ha provato a difendere la sua creazione commentando: "Si cucina così", per poi rincarare la dose con un "a me piace così". A quel punto lo chef, con aria decisamente perplessa, ha allargato le braccia chiedendo sostegno ai suoi colleghi e, poi, si è allontanato.

Si chiude una pagina e se ne apre un'altra. Arriva il momento del "Pressure Test". Prova risultata fatale per Rachele che ha servito un blanquette di pollo crudo. La puntata di MasterChef è proseguita con lo "Skill Test". A questo appuntamento ha preso parte anche lo chef Davide Scabin che, insieme ai giudici, ha valutato i piatti dei concorrenti. La prova prevedeva la preparazione di tre piatti della tradizione italiana esportati nel mondo: gnocchi con il pesto alla genovese, spaghetti alla chitarra con le polpette e la milanesa a la napolitana.

Il primo ostacolo è stato superato da tutti senza grandi problemi. Il secondo, invece, no. Perché accade l’imprevedibile. Silvia non si accorge di avere i fornelli spenti. E così, quando è chiamata all’assaggio, presenta un piatto vuoto. Questa volta è Barbieri a evidenziare l’errore. "In tanti anni di MasterChef è la prima volta che mi succede. Dovresti andartene a casa, ti va bene che dopo c’è un’altra prova" , ha esclamato il giudice. E così, in sostanza, è stato. L’ultimo test non rappresenta un problema per Silvia. Ad essere eliminati sono Francesco Girardi e Letizia.