Quarant'anni fa la prima puntata: così nacque il Maurizio Costanzo show

"Buonasera e benvenuti alla prima puntata del Maurizio Costanzo Show, nome abbastanza pretenzioso ma che poi vi spiego che cosa significa" : così Maurizio Costanzo aprì la prima puntata di un programma entro nella storia della televisione. L'esordio assoluto risale al 14 settembre del 1982, direttamente dal Teatro Parioli di Roma: "Potrei chiamarlo una sorta di Orient Express, dove l'umanità più diversa si incontra e parla. Ma c'è anche lo show, ci sono delle sorprese e degli ingressi" . Ma non solo: "Potrei anche chiamarlo un grande minestrone, perchè in fondo la vita di tutti i giorni è un minestrone dai sapori più diversi, dagli ingrendienti più diversi. E in genere è buono, uno dei piatti più famosi e popolari della cucina italiana" . Il resto è storia.

La prima puntata del Maurizio Costanzo Show

Il banner della prima puntata del Maurizio Costanzo Show

Dopo essere partito in prima serata su Rete 4, il Maurizio Costanzo Show approdò su Canale 5 in seconda serata, ad eccezione di alcune puntate speciali. Con quarantadue edizioni all'attivo è il talk show più longevo della storia della televisione italiana, ma sono davvero tanti i record inanellati. Tornando alla prima puntata del MCS, la sigla fu affidata a "Se penso a te", scritta da Franco Bacardi e da Gianni Boncompagni, dapprima nella versione eseguita da Paolo Ormi la sua Orchestra, poi registrata nel celebre arrangiamento di Bracardi. Molti degli ospiti della "prima" diventarono presenze costanti del salotto del giornalista: l’avvocato Nino Marazzita, l’attore Paolo Villaggio, l’attrice Paola Borboni, Federica Moro ed Eva Robin’s.

Sin dall'esordio un clima familiare, un'atmosfera leggera tra interviste, storie e intrattenimento. Un mix vincente, racconterà la storia. Nel corso degli ultimi quarant'anni si sono alternati su quel palco attori, cantanti, giornalisti, opinionisti, showgirl, ma anche politici e sportivi. Tra i tanti ricordiamo Silvio Berlusconi, Giulio Andreotti, Alberto Sordi, Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Massimo Troisi e Carmelo Bene. Più di 50 mila interviste, senza dimenticare le storiche liti: una delle più recenti risale a un anno fa, con la baruffa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, due grandi protagonisti della storia del talk show.