"Mi servono le scarpe da ballo...". Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle 2024

Colpaccio di Milly Carlucci: Federica Pellegrini entra ufficialmente nel cast di Ballando con le Stelle. La partenza della diciannovesima edizione del varietà del sabato sera di Rai 1 è prevista per il prossimo 28 settembre, ma è già tempo di svelarne qualche dettaglio. Si preannuncia, infatti, un’edizione scoppietante con tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo e diverse novità.

Federica Pellegrini, nuova concorrente di Ballando con le Stelle

Ad annunciare la propria partecipazione alla trasmissione, è stata direttamente l’ex nuotatrice attraverso un video social realizzato a Parigi, dove al momento si trova per seguire le Olimpiadi 2024, seppur non da protagonista per la prima volta. Per dare la notizia, Federica Pellegrini ha pensato ad una gag con il marito Matteo Giunta: “Amore mi servono le scarpine da ballo”, ha esclamato.

Un’affermazione alla quale Giunta ha risposto ironicamente: “Devo prima parlare col ballerino”. Tuttavia, la campionessa nella didascalia pubblicata sui social, rivolgendosi al marito ha precisato: “Stai tranquillo chee non lo so nemmeno io ancora chi mi accompagnerà in questa avventura, dovrà essere molto alto e forzuto, questo sicuro”.

Gli altri nomi annunciati e le novità in giuria

Tredici i protagonisti di questa nuova edizione che si sfideranno lungo le dodici puntate prevista nella prima serata di Rai Uno a partire dalle 20.35. Oltre a Federica Pellegrini, anche Federica Nargi, Nina Zilli e Francesco Paolantoni sono gli altri concorrenti già annunciati. Anche in questo caso, sono stati i diretti interessati a dare la notizia direttamente dalle località in cui si trovano in vacanza attraverso i propri canali social.

Novità anche sul fronte giuria. Stiamo parlando di una giurata totalmente inedita per la trasmissione, Mara Maionchi. “Il lavoro batte il talento, se il talento non lavora duro”, ha detto Mara Maionchi nel video pubblicato sui canali social di Ballando con le Stelle 2024. “Tu che sei una esperta giurata, hai visto che a Ballando spesso e volentieri fioccano gli zero, secondo te è giusto darlo?”, ha domandato la padrona di casa, Milly Carlucci. È a questo punto che la Maionchi ha spiegato: “Se è molto giovane può fargli capire che qualcosa non va in maniera seria. Magari l'hai visto ancora non pronto, perché quello che tutti si dimenticano è che si diventa ballerini e cantanti lavorando molto. Non gli darei zero, ma tre”.

E ancora, ha continuato la conduttrice: “Se fossi nella giuria di Ballando, su cosa ti focalizzeresti guardando una performance?”. “Capacità del ballo e fascino. Il fascino dell'artista è fondamentale”, ha replicato – più sicura che mai – la neo giurata.