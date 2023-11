"Mi sta prendendo fuoco...". Sabrina Ferilli vittima di uno scherzo "hot" a Tú sí que vales

Sabrina Ferilli vittima di un esilarante scherzo a Tú sí que vales. Come ormai ben sappiamo, l’attrice - che nella trasmissione del sabato sera di Canale 5 rappresenta la voce del popolo in studio – è sempre in prima linea quando si tratta di scegliere un destinatario di cui "burlarsi" nel corso del programma. Così, nella puntata andata in onda ieri sera, 11 novembre, non solo Sabrina Ferilli ha ricevuto un bacio inaspettato sulle labbra dall’ormai iconico Giovannino, ma è stata anche protagonista – e, dunque, vittima – di un nuovo scherzo.

Lo scherzo a Sabrina Ferilli

L’attrice era come di consueto seduta sulla poltrona rossa in studio, quando è entrato improvvisamente un mimo. Dopo essersi avvicinata ai 4 giudici della trasmissione, Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti, il mimo si è diretto verso Sabrina Ferilli. Ad un certo punto, Sabrina ha esclamato: “Sta andando a fuoco la poltrona” . E ancora: “Mi hanno messo una cosa bollente sotto la poltrona per farmi alzare, lo giuro sui miei nipoti, c’è qualcosa che brucia sotto” , ha continuato la Ferilli.

Ma non è finita, perché nonostante Sabrina continuasse a stare seduta, ha affermato: “Adesso mi devo alzare, il cu*o mi sta prendendo fuoco” . In tutto questo, Maria De Filippi rideva talmente tanto da scivolare dalla sua poltrona, prima di cadere a terra. Così, ha proseguito l’attrice: “Sto reggendo perché ho un cu*o bello voluminoso, se no...” . Poi, ferma nelle sue convinzioni ha detto: “Non mi alzo nemmeno se mi vengono le piaghe al cu*o” . Come se non bastasse, a metterci del suo, ci ha pensato anche “zio Gerry” che ha chiesto a Sabrina: “Ma perché tieni sul volto la sciarpa?” , “Per paura che mi sfregino la faccia, ho sempre questo timore. Chi mi ridà i soldi?” , ha risposto la Ferilli. Immancabili le risate della giuria e del pubblico; alla fine, la bella Sabrina dopo essersi alzata e aver risolto alcuni indovinelli, è riuscita a scansare una vasca piena d'acqua.

I finalisti di Tú sí que vales 2023

C’è grandissima attesa per la finale dello show di Canale 5. Sabato prossimo, 18 novembre, infatti, andrà in onda la finale di Tú sí que vales. Sono 4 i concorrenti che hanno conquistato il sì dei giudici per la puntata finale e che, quindi, concorrono alla vittoria. Showproject (ginnasti), Enzo Pebre (acrobata), Amedeo Abbate (comico), Ramadhani Brothers (acrobati). Uno tra questi si aggiudicherà il montepremi di 100 mila euro. Per la scuderia Scotti, invece, si sfideranno: Pietro Failla, Massimo Cammarata e Italo Arienti.