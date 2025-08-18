Minacciò il suicidio a Sanremo nel 1995: "Sono in lutto per Pippo Baudo"

Quelle scene drammatiche in televisione, la sera del 23 febbraio 1995, furono viste in diretta da sedici milioni di italiani. Un uomo appeso al balcone centrale del Teatro Ariston di Sanremo, durante il festival della canzone, minacciava di buttarsi giù se non avesse ricevuto aiuto. Il presentatore di allora della kermesse musicale, Pippo Baudo, intervenne tempestivamente e lo convinse a non gettarsi nel vuoto. Un momento di televisione passato alla storia sul quale si è sempre discusso, nutrendo dubbi sulla veridicità della vicenda. Protagonista del fuori programma fu Pino Pagano, oggi 69enne, il quale vive ancora in una casa popolare a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, con la moglie e il cane.

In cantina i ritagli del giornale

Pagano conserva, ancora oggi, in cantina i ritagli di giornale e gli stivaletti indossati quella sera. Adesso, dice di essere "in lutto" per la morte di Baudo. All'epoca si era parlato di un gesto disperato, ma l'uomo ha più volte raccontato che quella scena fu preparata a tavolino per coprire un "buco" lasciato dall'assenza di Elton John. "Pensavo di cambiare vita, invece mi sono pentito - ha detto -. È stata solo pubblicità negativa" , ha raccontato alle pagine bolognesi de la Repubblica.

Le promesse non rispettate

Il clamore è stato enorme. "Dopo quel fatto mi inseguivano anche alla Coop, fecero persino dei poster con la mia immagine" , ha aggiunto. Per il compenso, però, le promesse non sarebbero state rispettate. "Mi avevano offerto 25 milioni di lire, ma finì che me ne diedero soltanto 500mila, più una serie di comparsate in tv che erano incluse negli accordi" , ha spiegato. E con Baudo non è finita bene, perché il presentatore non ha più voluto incontrarlo.

"Volevo diventare famoso"

Anche la vita di Pagano non ha avuto la svolta sperata. Prima di Sanremo aveva già minacciato di buttarsi dalla Tour Eiffel a Parigi. "Volevo diventare famoso, un personaggio, magari anche scrivere un libro, cambiare la mia vita" , ha dichiarato. Oggi, invece, vive "con una pensione di invalidità da 750 euro" . Un tumore, due infarti, la perdita di un polmone e della voce hanno segnato gli anni successivi. Oggi la scena del Festival di Sanremo è tornata virale sui social, ma Pagano non riesce a guardarla fino alla fine.

"L'anno scorso

perché si era infeltrito"

In cantina, oltre ai ritagli di giornale del 1995, insieme agli stivaletti che indossava quella sera, aveva conservato anche ilche portava all'Ariston. La moglie, però, recentemente l'ha gettato nella spazzatura.- ha confermato Pagano -