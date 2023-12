Mirko lascia Greta e si commuove per Perla: continua il triangolo al Grande Fratello 23

Riflettori ancora puntati sul triangolo Mirko-Greta-Perla. Con l’eliminazione di Brunetti dalla Casa del Grande Fratello pensavamo di essercene liberati e, invece, dopo la sua uscita, la questione si è addirittura fatta più interessante. Così, nella puntata andata in onda ieri sera, 23 dicembre, Mirko è tornato nel loft di Cinecittà per un confronto, prima con Greta e poi con Perla; tuttavia, l’ingresso della madre della Rossetti per fare una sorpresa alla figlia ha creato lo scompiglio più totale.

Il confronto tra Mirko e Greta

Nel corso della settimana, la 26enne si è sfogata con i compagni d’avventura dopo essere stata lasciata in diretta durante la scorsa puntata. A detta sua, infatti, è stata “usata e gettata” dal marchigiano dopo aver capito di provare ancora dei forti sentimenti per la ex Perla. In puntata, però, Greta pare avere ritrattato, spiegando al padrone di casa, Alfonso Signorini, che le sue parole erano soltanto frutto di una delusione.

Poi, ha rivelato quanto i social siano stati un po' la causa della loro rottura: “I social hanno influenzato il nostro equilibrio di coppia”, ha ammesso la Rossetti. Così, ha continuato: “Ci siamo esposti troppo e abbiamo buttato la nostra storia sui social. Non succederà mai più per quanto mi riguarda”. Della stessa opinione, lo stesso Mirko che ha chiarito: “Fuori ho capito che avevo bisogno di ritrovare me stesso, devo ripulire tanto di me. Non pensavo che sarebbe successo tutto questo in maniera così eclatante”. Infine, ha concluso senza troppi giri di parole, dinanzi ad una Greta visibilmente provata: “Non la amo più”.

L’incontro tra Perla e Mirko

Le sorprese al Grande Fratello non finiscono mai. È per questo che dopo aver chiuso – a quanto pare – definitivamente il capitolo Greta, Mirko ha potuto ritrovarsi con la sua Perla. In un primo momento, ha letto la missiva natalizia che la Vatiero aveva scritto proprio per lui, rivelando anche di sentire una forte mancanza del suo ex. “Lui ora è solo, non ha né me né Greta”, ha detto Perla parlando con gli altri inquilini. E ancora, ha aggiunto: “Io so cosa si prova, perché ci sono passata prima di lui”.

Ma non è finita qui, perché nel corso della puntata, la bella salernitana ha spiegato ad Alfonso Signorini: “È stato il secondo uomo più importante della mia vita dopo mi padre”. Dunque, Mirko ha aggiunto: “Lei mi conosce bene e sa quanto è difficile per me il Natale”. Insomma, il tutto non poteva che concludersi se non con un incontro tra i due che, tra baci e abbracci, hanno potuto ritrovarsi.

L’ingresso della mamma di Greta

Tutto sembrava procedere a gonfie vele nel reality di Canale 5, fino a quando nella Casa di Cinecittà è arrivata la mamma di Greta, la signora Marcella Bonifacio, per fare una sorpresa alla figlia che, quando si è toccato l’argomento Mirko è andata su tutte le furie. “Ho sempre considerato mia figlia un angelo, ha portato l'unione di quei due ragazzi (Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ndr). Noi abbiamo subito, lei non merita tutto questo”, ha riferito Marcella prima di incontrare la figlia. È a questo punto che la mamma di Greta è entrata in Casa rivelando: “Ora che ti vedo sto bene. Sono delusa, sei cascata in questa cosa, sei stata l'angelo riparatrice di questa coppia. Tra loro c'è amore vero, Mirko non si è comportato bene fuori con me. Però non fa niente, non mi importa. Gli rimprovero di non essere stato corretto con me e con gli altri”. Naturalmente, il padrone di casa non poteva che dare la parola a Brunetti che ha subito replicato: “La sorpresa è per Greta. È giusto che si godano il loro momento. Non c'è alcuna riappacificazione, mi dispiace se lei sminuisce l'amore che c'è stato”.

Un discorso che è stato immediatamente interrotto da una reazione inaspettata della concorrente che ha implorato la mamma di non parlare di Mirko. “Questo è il nostro momento, discutete quando siete fuori. Potete parlarne quando siete fuori? Non mi va di parlare di questo. Non mi interessa di Mirko. Mi agitate, per me Mirko è un capitolo chiuso. Sono sei mesi che si parla solo di Mirko”. Tuttavia, la furia di Greta non è bastata a mamma Marcella per sorvolare sulle parole del marchigiano; così, ha commentato: “Greta ha già subito violenze verbali da piccola. Non permetto che lei soffra, le vengono gli attacchi di panico e sviene. Ne ha già subite fin troppe, non ho voglia”. In conclusione, l’ex tentatrice ha chiarito il perché del suo comportamento: “Sono 6 mesi che si parla solo di questo, ho mangiato cac*a a destra e sinistra per quello che ho fatto. Non ho più voglia di sentir parlare di questo. Non voglio che se ne parli, voglio che si parli di Greta”.