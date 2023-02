Morandi e quella firma appuntita: ecco la vera anima dell'"eterno ragazzo"

La firma di Gianni Morandi dimostra un notevole dinamismo, intuito e rapidità d’azione, uniti al bisogno di momenti di distensione che lo portano ad appartarsi, tanto da sbalordire chi gli sta accanto. Il carattere che egli manifesta con una certa foga, tanto da sembrare un estroverso, è solo un modo per debellare la timidezza instauratesi nell’età della crescita. Ciò è stato superato con la professione che per fortuna lo ha “buttato” sul palcoscenico costringendolo a superare e compensare i sentimenti di inferiorità. Nella vita privata e nelle relazioni egli è cordiale e la sfera affettiva si tinge sempre di quel qual cosa che ci porta a definirlo “l’eterno ragazzo”.

La firma semplice, accurata, essenziale e appuntita esprime la capacità, attraverso un’apparente ingenuità, di saper sempre cogliere “l’attimo fuggente” con abilità per

rimanere a galla con quell’eterna immagine di fanciullo; immagine che lo spinge ad ottenere protezione e a lasciarsi affascinare da amicizie protettive, dimostrando loro il suo lato migliore. Si tratta però solo di una scappatoia poiché la firma mostra anche gesti appuntiti e acuti, mettendo in luce un lato nascosto di Gianni Morandi cioè la sua capacità di costruire la propria lunga carriera con abilità. Egli, infatti, ha saputo rimanere a un alto livello professionale ancora oggi quando il tempo sembrerebbe aver cancellato quella “patina di eterno fanciullo”, senza però spegnere la sensibilità e il suo talento canoro. Morandi possiede intuito, carisma, senso estetico e musicale, oltre a rapidità d’azione, per cui sa attivarsi per ottenere sempre il meglio di sé (firma appuntita, accurata, con forte energia pressoria ma priva di eccessi).

La sensibilità, che mette nella professione, è motivo di ricchezza intellettiva, ma può diventare un limite nel comportamento, poiché mal sopporta di essere posposto o messo solo come figura di richiamo. In questo caso affiorerebbe il suo orgoglio che lo può rendere verbalmente aggressivo, per cui è facile che giri i tacchi e se ne vada senza però mai dimenticare i torti subiti.