Morta Maria Rita Viaggi, la "Signorina buonasera" della Rai

Si è spenta all'età di 69 anni Maria Rita Viaggi, una delle "Signorine buonasera" della Rai. Stando a quanto riferito, la donna avrebbe accusato un malore improvviso mentre si trovava all'interno della sua abitazione.

Chi era Maria Rita Viaggi

Nata a Grosseto il 12 novembre 1954, Maria Rita Viaggi è stata un'annunciatrice televisiva per la Rai dal 1982 al 2002. La donna è stata anche una cantautrice. Dopo gli studi in giurisprudenza, decise di lasciare l'università prima di discutere la tesi, preferendo il mondo dello spettacolo. Si trasferì dunque a Roma, dove ottenne delle parti come attrice, fino a diventare annunciatrice televisiva per GBR, emittente televisivi romana. Approdò quindi in Rai, negli studi di Roma, dove ricoprì prima il ruolo di sostituta delle annunciatrici (siamo negli anni '80). Nel 1988 la Viaggi venne poi assunta regolarmente, diventando a tutti gli effetti una "Signorina buonasera". Oltre ad occuparsi degli annuncì, in certe occasioni condusse anche il meteo per il Tg1 fino al 2003.

Maria Rita Viaggi era anche un'esperta di teologia e di storia delle religioni. Ricoprì anche il ruolo di capo ufficio stampa della Warner Brothers Disco.

La morte

Secondo le informazioni trapelate sino ad ora, la donna, che viveva a Grosseto, ha perso la vita all'interno della sua abitazione. A quanto pare la 69enne era insieme al marito Vincenzo Gerghi quando ha accusato un malore. L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, che hanno subito provveduto a mettere in atto le manovre di rianimazione cardio polmonare.

Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano, e la donna si è spenta nel corso di questa giornata.