Nancy Brilli a Ballando con le Stelle: “Voglio divertirmi. Ma certi giudici sembrano bulli”

L’attrice romana Nancy Brilli, tra i volti più amati del cinema e della televisione italiana, è una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. In coppia con il ballerino professionista Carlo Aloia, Brilli ha deciso di mettersi in gioco, pur consapevole delle insidie di un programma dove i riflettori non sono puntati solo sul ballo, ma anche sui giudizi, spesso taglienti, della giuria.

Ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, Nancy ha parlato della sua esperienza nel talent show e ha commentato senza filtri alcune critiche ricevute dai giudici. " Prima o poi risponderò! Per ora voglio godermi questo gioco, sto imparando da campioni e non voglio rovinarmi la festa per due giudici scorbutici che fanno i bulli ", ha detto con fermezza.

“Mi diverto, ma certe critiche sono personali”

Nancy Brilli ha spiegato che, fino a oggi, aveva sempre rifiutato l’invito a partecipare a Ballando con le Stelle, proprio per timore di essere sottoposta a giudizi che, in alcuni casi, superano il confine dell’osservazione tecnica. " Uno dei motivi per cui non avevo mai accettato di partecipare a Ballando era proprio l’idea di essere giudicata da persone non sempre competenti ", ha detto, aggiungendo: " Quando il commento diventa personale, è inaccettabile ".

L’attrice ha però raccontato di aver detto “sì” quest’anno grazie all’insistenza, garbata ma convinta, di Milly Carlucci: " Mi sono sentita lusingata dal suo invito. Milly è una donna elegante e rispettosa. E ho capito che questa poteva essere un’occasione per divertirmi, senza prendermi troppo sul serio ".

Un percorso tra ballo, emozioni e nuove sfide

In pista, Nancy Brilli mostra il suo impegno, la voglia di imparare e anche una buona dose di autoironia. Nonostante le critiche, spesso severe, la sua determinazione resta intatta.

Per lei, Ballando con le Stelle è prima di tutto un’esperienza umana, un’occasione per sfidare sé stessa e vivere il palcoscenico in una veste nuova. Il pubblico, intanto, continua a sostenerla con affetto, apprezzando la sua eleganza, la sincerità e la trasparenza con cui affronta anche i momentidello show.