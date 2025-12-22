È nato prima Gesù o Alessandro Magno? La domanda manda in tilt i concorrenti di Chi vuol essere milionario

Nella terza puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, trasmessa domenica 21 dicembre 2025 su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, i concorrenti si sono trovati davanti a una domanda che, seppur semplice nella formulazione, ha creato grande tensione: “È nato prima Gesù o Alessandro Magno?” .

Molti dei partecipanti hanno esitato, mostrando come anche conoscenze apparentemente basilari possano diventare insidiose sotto la pressione del gioco e dei riflettori. La risposta corretta è Alessandro Magno, nato nel 356 a.C., mentre Gesù è nato presumibilmente tra il 4 e il 6 a.C. Questo momento ha alimentato curiosità tra il pubblico e sui social, dimostrando ancora una volta il fascino e la suspense del programma, capace di mescolare cultura generale e tensione in diretta.

Il nuovo format “Il Torneo”

Questa edizione speciale del quiz, condotta sempre da Gerry Scotti, introduce una formula inedita. I concorrenti devono prima affrontare una fase preliminare, 10 partecipanti rispondono a 15 domande di cultura generale. Solo i tre migliori, valutati in base a correttezza e rapidità, accedono alla scalata verso il milione.

Nella fase successiva, i concorrenti affrontano domande a difficoltà crescente, con la possibilità di utilizzare aiuti strategici come il 50:50, lo switch ovvero cambiare domanda o l'aiuto da casa, per cercare di vincere fino a 1 milione di euro. Questo nuovo format unisce strategia, conoscenza e velocità di risposta, aumentando la suspense in ogni puntata.

I tre finalisti della puntata del 21 dicembre

I concorrenti che hanno superato la qualificazione della terza puntata sono stati Federico, Mauro e Sara. Federico, terzo classificato nella fase preliminare, ha affrontato la scalata fino alla settima domanda da 150mila euro, fermandosi al raggiungimento dei 100mila euro di premio. Mauro ha raggiunto la sesta domanda da 100mila euro ma non è riuscito ad andare oltre. Sara, prima nelle qualificazioni, si è fermata anch’essa alla sesta domanda da 100mila euro.

Alla fine della puntata, Federico è stato proclamato vincitore, portando a casa 100mila euro, risultato che ha suscitato applausi in studio e commenti entusiasti sui social.

Momenti salienti e curiosità

Oltre alla domanda su Gesù e Alessandro Magno, la puntata ha offerto numerosi spunti di interesse. Tra le più difficili c’erano quesiti di storia, geografia e cultura pop, capaci di mettere in difficoltà anche concorrenti preparati. La tensione e l’emozione dei finalisti hanno reso la puntata particolarmente avvincente, confermando il fascino intramontabile del format.

Il nuovo stile a torneo aggiunge un elemento di competizione tra i partecipanti, con la sfida di accumulare risposte corrette rapidamente e gestire al meglio gli aiuti disponibili, rendendo la gara più intensa rispetto alle edizioni tradizionali.

Il ritorno del quiz e il pubblico

Chi vuol essere milionario – Il Torneo conferma il grande appeal del quiz show, capace di catturare spettatori di tutte le età. La combinazione tra domande di cultura generale, tensione in diretta e la possibilità di vincere premi sostanziosi crea uno spettacolo avvincente sia per i partecipanti che per il pubblico da casa.

La domanda sul confronto temporale tra Gesù e Alessandro Magno ha sottolineato come, anche in

un contesto dimolto noto, la pressione e il tempo limitato possano far vacillare anche chi è preparato, aggiungendo quella suspense tipica che da sempre