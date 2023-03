NDG e Megan: come "Amici" ha cambiato loro la vita

Nella puntata di oggi pomeriggio, 25 marzo, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, sono stati ospiti i primi due eliminati del serale di Amici: il cantante Nicolò De Girolamo, in arte NDG e la ballerina Megan Ria, entrambi allievi del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I due allievi hanno parlato del loro percorso all’interno della scuola durato, tra alti e bassi, sei lunghi mesi e si sono abbandonati al racconto di alcune esperienze strettamente personali.

Ndg, la depressione e l’amore per la sorella

Il cantante NDG, voluto fortemente all’interno della scuola dall’insegnante Lorella Cuccarini, ha raccontato nello studio della Toffanin quanto la partecipazione al talent sia stata “un’esperienza assurda, stimolante. Spesso mi ritrovo davanti a persone che non sanno cosa vogliono, invece con i miei compagni è stato bellissimo condividere questa esperienza". Il cantautore, però, ha rivelato che prima del suo ingresso nella scuola ha vissuto un periodo davvero buio. Infatti, dopo essere stato travolto da un successo inaspettato nel 2017 con l’uscita della sua prima canzone Panamera, il giovane romano era caduto in una vera e propria depressione: "Ho provato la solitudine e la depressione per un successo inaspettato, che è stato poi seguito da un contraccolpo. Mi sono sentito solo, abbandonato.”

Nicolò ha poi spiegato che nel periodo di lockdown è riuscito a riavvicinarsi ai suoi cari: “La mia vita non aveva avuto un attimo di stop, fino a che poi col Covid mi sono riavvicinato alla mia famiglia e ho capito tutto quello che mi era successo intorno e quanto aveva influito su di me. In quel momento volevo veramente scomparire, non volevo più essere nell’ambiente. È stato un periodo difficile, in cui non mi sono goduto il disco d’oro e il successo, perché c’era una persona dall’altra parte che stava male. Un sogno era diventato un incubo." Ad oggi, NDG, spiega di essere riuscito a conquistare nuovamente la fiducia in sé stesso e di sentirsi molto più sicuro, anche grazie all’esperienza nella scuola più famosa d’Italia: “Amici mi ha dato modo di farmi conoscere, il me artistico, la mia persona".

Poi l’ex allievo della Cuccarini ha anche aperto il suo cuore esprimendo tutto l’amore nei confronti della sorella che ha sofferto di disturbi alimentari, ma dai quali, per fortuna, ne è uscita “più forte di prima”. Infine, sul rapporto con il padre ha detto: “Con papà ho un rapporto un po' conflittuale, non voleva che facessi musica. Gli ho dimostrato il contrario, oggi è il mio fan numero uno".

Megan, la prima ballerina eliminata nel serale di Amici, ha svelato, nel salotto pomeridiano di Canale 5, che sta vivendo la fine del suo percorso ad Amici in modo molto particolare: "Sono dei giorni particolari, è stata un'esperienza che capita una sola volta nella vita. Mi ha cambiato la vita, come persona, come ballerina, sono tanto grata a questa esperienza". Infatti, proprio nella prima puntata del serale, dopo essere stata eliminata, alla ballerina è stata offerta una prestigiosa borsa di studio a New York.

Certamente, qualcosa di davvero molto importante anche a causa del difficile passato di Megan: "Per aiutare la famiglia lavoravo in tv, non mi è mai pesato aiutare mia mamma. La mia felicità è quella delle persone che amo. Non ho studiato perché dovevo lavorare. Sono entrata ad Amici per studiare, la tv già l'avevo fatta". In passato, infatti, la Ria aveva già partecipato a programmi televisivi tra cui Chi ha incastrato Peter Pan, dove aveva cantato un brano di un ex vincitore del talent show, Marco Carta. Megan ha anche raccontato che, ai tempi, era addirittura “innamorata” del cantante.