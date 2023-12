Netflix, pubblicati per la prima volta gli ascolti della piattaforma

Netflix tira le somme con la pubblicazione del suo primo rapporto semestrale che riporta i dati di ascolto di tutte le serie e i film trasmessi sulla piattaforma di streaming a livello mondiale, incluse le produzioni su licenza. La società, tra l'altro, ha annunciato che pubblicherà ogni sei mesi un "approfondimento completo" su tutto quello che i suoi abbonati guardano. Il documento di questo primo bilancio s'intitola "What We Watched" e presenta 18mila titoli in tutto il mondo, il 99% del suo catalogo, e comprende il numero di ore guardate di ogni produzione tra gennaio e giugno 2023, con informazioni sulla data di uscita e se è disponibile a livello globale.

La classifica di Netflix

La serie che si trova in vetta alla classifica delle visualizzazioni è "The night agent", con Peter Sutherland e Rose Larkin, con ben 812 milioni di ore di visione; segue la seconda stagione di "Ginny & Georgia", con 661 milioni di ore; mentre la serie sudcoreana "The Glory" si piazza in terza posizione, con 622 milioni di ore di visione. Dal report emerge anche evidente enorme successo di "Mercoledì" che, nonostante sia uscito a novembre del 2022, ha registrato mezzo miliardo di ore visualizzate nella prima parte del 2023. Inoltre una serie come "La regina Carlotta" ha fatto segnare mezzo milione di ore visualizzate, ma la serie è composta da soli sei episodi di circa un'ora: quindi. confrontandola con la prima stagione di "The Night Agent", composta da dieci episodi di circa un'ora, si può affermare che la distanza tra le due sia più sottile.

Per quanto riguarda i film, la prima pellicola che compare in classifica è "The Mother" - originale Netflix con Jennifer Lopez - al quattordicesimo posto con quasi 250 milioni di ore visualizzate. Tra l'altro il film è uscito a fine maggio, quindi è probabilissimo che possa apparire anche nella graduatoria del secondo semestre. Segue "Luther: verso l'inferno", ventesimo con 209 milioni di ore visualizzate. "Tyler Rake 2" è subito sotto, con 201 milioni di ore visualizzate, seguito da "Murder Mystery 2" con 173 milioni di ore. "Niente di nuovo sul fronte occidentale", complice anche la pubblicità degli Oscar, ha totalizzato 80 milioni di ore visualizzate nel primo semestre del 2023 nonostante fosse uscito a fine 2022.

Le conseguenze dello sciopero degli sceneggiatori