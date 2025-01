Toni Servillo lascia gli studi di Domenica In. Mara Venier: "È colpa mia". Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sono vissuti attimi di imbarazzo quest'oggi a Domenica In, dove la programmata intervista all'attore Toni Servillo è saltata a causa di problemi nella gestione dei tempi della trasmissione televisiva e per via di un errore di valutazione dell'orario: l'attore si è visto infatti costretto ad abbandonare gli studi Fabrizio Frizzi di Roma a causa di un impegno di lavoro,facendo saltare la chiacchierata con Mara Venier.

La conduttrice ha traghettato i suoi telespettatori in una prima parte del programma dedicata, grazie al contributo di Paolo Fox, alle affinità dei segni zodiacali dei vip, ma mai si sarebbe evidentemente aspettata di "sforare" coi tempi tanto da contribuire a rendere irrealizzabile la tanto attesa intervista. Conclusa questa tranche, è infatti arrivato il momento di far entrare gli ospiti, ma davanti alle telecamere della trasmissione televisiva di Rai Uno si sono presentati esclusivamente Ficarra e Picone. Nessuna traccia, invece, di Toni Servillo, il quale, si è scoperto, aveva abbandonato lo studio appena pochi minuti prima.

Dinanzi allo sguardo esterrefatto della conduttrice, i due comici hanno raccontato che cos'era accaduto pocanzi dietro le quinte. "Lui era venuto, era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi sulla scaletta, non poteva rimanere oltre", ha spiegato Salvatore Ficarra. "Ci teneva tantissimo e non mancherà di tornare. Ci sono state incomprensioni di orario. Tra meno di un'ora ha uno spettacolo al Teatro Argentina" , ha concluso l'attore.

Spiazzata per l'accaduto, Mara Venier è apparsa mortificata, ammettendo di non aver compreso appieno gli orari in cui incastrare l'intervista per via di un fraintendimento con la regia del programma. "Pensavo dovesse andare via per le 16:15, invece erano le 15:45" , dice davanti alle telecamere la conduttrice. "Mò vado a teatro Argentina e lo aspetto all'uscita. Ma era arrabbiato? Speriamo di no" , aggiunge, temendo che il suo ospite potesse essere infastidito per l'episodio.

Zia Mara ha quindi contattato telefonicamente Servillo per porgergli le sue scuse e chiarire il qui pro quo: "Io ti chiedo scusa, c’è stato un errore di comunicazione, è colpa mia. Ti chiedo scusa! Stiamo parlando di te" , ha spiegato al'attore la conduttrice.

"Pronto Mara! Non fa niente Mara, a me dispiace molto, ma io tra meno di un’ora inizio lo spettacolo a teatro"

"Ci sarà un'altra occasione. A presto!"

, ha replicato un Toni Servillo assolutamente tranquillo e non di certo adirato., ha promesso in conclusione.