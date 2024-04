"Non mi rapporto con altre donne". Tra Artem e Megan scoppia la lite a Pechino Express

Il reality “estremo” che è in onda su Sky è un appuntamento fisso per tutti gli appassionati e, puntata dopo puntata, cattura sempre l’attenzione del pubblico. Anche quello dei social. E quello che è avvenuto tra Artem e Megan nell’episodio che è stato trasmesso l’11 aprile è andato ben oltre l’immaginabile e il consentito. L’attore di Mare Fuori e la ex stella di Amici (fidanzata con Giammarco, anche lui ballerino tra le schiere del reality show di Mediaset) sono stati i protagonisti di una sfida molto accesa che, di conseguenza, li ha visti scontrare in un confronto verbale che ha scatenato i social e, per l’appunto, i fan di Pechino Express. Come si nota dalle clip e dopo la visione della puntata andata in onda, Artem non si è comportato a dovere nei riguardi della sua avversaria, vomitando contro le telecamere parole molto pungenti nei suoi riguardi.

Tutto è nato per caso e da una scelta della produzione del reality per animare ancora di più la situazione. La scelta di mescolare le coppie a Pechino Express per un solo giorno ha fatto scatenare la rabbia di Artem. Il giovane attore nella puntata di giovedì è finito in coppia con Megan Ria, che appartiene al team Ballerine, e le loro divergenze caratteriali hanno impedito a entrambi di trovare una certa serenità durante la permanenza in Laos. L'ex allieva di Amici, però, notando il comportamento di Artem, durante la gara si è lamentata del suo nuovo compagno: " Siamo l'opposto, lui non guarda in faccia a nessuno" , ha spiegato davanti alle telecamere in una breve clip. L'attore, infatti, si è limitato nel socializzare con Megan e si è persino rifiutato di dormire insieme con la scusa di far ingelosire la sua fidanzata. "Ho una donna a casa e non mi va di rapportarmi con altre", ha rivelato.