"Non si dorme più". Residenti infuriati con lo show di Fiorello

" Fiorello, vai a fa casino da un'altra parte ". L'energica sveglia televisiva data dallo showman siciliano, a quanto pare, non piace a tutti. A nemmeno venti giorni dall'avvio di Viva Rai2, il programma mattutino condotto dall'artista catanese sulla seconda rete, si sono levate le proteste dei residenti che abitano nelle vie interessate dallo spettacolo. Fiorello infatti va in onda da uno speciale studio di vetro installato in via Asiago a Roma, che ogni giorno all'alba diventa un crocevia di ospiti, performance e originali trovate. Non senza qualche rumore di troppo, secondo quanto denunciato da alcuni cittadini.

La protesta contro lo show di Fiorello

" Dalle 6.30 della mattina non si dorme più in via Asiago e via Montello, per il caos creato dalla trasmissione di Fiorello. Gli abitanti sono inferociti ed hanno ragione ", si legge in un post pubblicato dal gruppo Facebook "Partito Roma Nord". Stando a quello sfogo, alcuni residenti avrebbero lamentato di essere disturbati dallo spettacolo dello showman siciliano, che attorno al proprio studio attira anche un pubblico di curiorsi e fan. " Non si capisce perché la Rai, che ha tanti centri di produzione televisivi, si permetta di chiudere una via e togliere il sonno a chi ci abita ", recita ancora il contenuto di protesta lanciato sui social network

"Non mi fa dormire"

" Non so quanto si potrà resistere ancora. Va bene le risate ma abbiamo bisogno di dormire. Qualche giorno fa ho aperto la finestra e ho visto Raf mentre cantava sotto casa mia. Mi piace, ma guarda te se devo cominciare a non sopportarlo perché non mi fa dormire ", ha lamentato ancora un residente, secondo quanto riporta Repubblica. Anche gli spazi esterni allo studio in vetro infatti vengono utilizzati per la realizzazione del programma e diventano il palcoscenico di esibizioni canore o di ballo. " Sono d'accordo con gli abitanti del quartiere: si tratta di un abuso e di un disturbo per la quiete pubblica, di cui non ero a conoscenza. Spero che qualcuno intervenga ", si legge tra i commenti.