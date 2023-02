"Non puoi toccare...". La Egonu sgrida Gianni Morandi

Momenti di imbarazzo sul palco dell'Ariston tra Paola Egonu e Gianni Morandi. In un momento di pausa tra le esibizioni degli artisti in gara, i due conduttori, con la complicità di Amadeus, si confrontano sulla notevole differenza di altezza che li separa: "Quanti anni hai, e quanto sei alta?", chiede lui. "Io di anni ne ho 24 e sono alta 1,93", risponde lei. "Io ne ho 78 compiuti e di centimetri ne ho ben 173", ribatte lui. E chiosa, scherzoso: "Potrei cantarti Ritornerò in piedi da te". Allora Egonu invita ad azzerare lo scarto di centimetri, chiedendo ad Amadeus di portare uno sgabello per Gianni, per fargli vivere qualche attimo di "altitudine".

I due conduttori si lanciano così in improbabile ballo, condotto inevitabilmente da Egonu. Qui l'attimo di gelo: Egonu e Morandi ballano abbracciati, quando lei, ridendo imbarazza si scosta: "Gianni, però non puoi toccare!", lo rimprovera, sciogliendo l'abbraccio. Morandi risponde con una risata, chiudendo così lo stacchetto. Ma la "battuta" di Egonu non è passata inosservata al popolo di Twitter, che subito si è iniziato a interrogare sulla questione.

Ed è un attimo che si scatena l'ilarità degli utenti. "Gianni Morandi sparito perché sta chiedendo a Memo Remigi come ci si comporta in caso di mani lunghe sulle colleghe", si legge in un tweet. "Scusate raga ma è stata solo un’impressione mia o Morandi ha allungato un po’ troppo le mani con la Egonu?", commenta un utente. "Sto trovando Morandi abbastanza cringe con la Egonu", "Collazio è Morandi che tocca Paola una continuazione", scrivono altri. Non mancano poi i meme sulla differenza d'altezza tra i due, tra cui quello di Fedez: "Io quando faccio le foto con mia moglie", scrive, riferendosi chiaramente alla necessità di una pedana rialzata per raggiungere in altezza Chiara Ferragni.

Un gesto inopportuno, scambio costruito o esagerazione da parte della Egonu? Riguardando le immagini sembra non essere successo molto, ma intanto ha insospettito l'assenza di Morandi dal palco, sparito proprio dopo lo scomodo episodio, nonostante da scaletta fosse prevista la sua presenza.

Scusate raga ma è stata solo un’impressione mia o Morandi ha allungato un po’ troppo le mani con la Egonu? #Sanremo2023 — Sailor Lagna (@sailorlagna) February 9, 2023

Collazio è Morandi che tocca Paola una continuazione #Sanremo2023 — IcommentinondesideratidiErika (@erikanatoli1995) February 9, 2023