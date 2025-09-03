Nuzzi supera la prima prova

Dunque, già dalla prima puntata Gianluigi Nuzzi ha introdotto il netto cambiamento del pomeriggio 5 che ora si chiama Dentro la notizia. Pochi fronzoli, pochi sorrisi, nessun cuoricino con le mani, stile asciutto e rigoroso senza però rasentare la freddezza nel raccontare i fatti del giorno e i grandi casi di cronaca nera. Eliminati gossip e reality che occupavano parte del programma nelle gestioni precedenti (D'Urso e Merlino), in effetti i temi centrali non si diversificano molto rispetto al passato: si va dal caso di Pierina Paganelli che ha tenuto banco per mesi agli ultimi femminicidi passando per uno degli scandali (più schifosi) del momento: il sito Mia moglie, ma è il modo di trattarli e approfondirli che fa la differenza. Del resto quelle sono le materie che interessano al pubblico - in prevalenza femminile - che sta davanti a Canale 5 a metà pomeriggio. E, difatti, Dentro la notizia lunedì ha ottenuto un buon debutto: 1.277.000 spettatori pari al 18.2% nella prima parte e 1.220.000 spettatori pari al 16% nella seconda parte battendo Estate in diretta.

Certo, la vera prova in termini di ascolti si avrà la settimana prossima quando su Raiuno tornerà in onda La

vita in diretta con Alberto Matano, intanto però Nuzzi sta prendendo le misure con il pubblico di Canale 5 che vuole quasi essere preso per mano da un amico, da una specie di parente per addentrarsi nei fattacci della vita.