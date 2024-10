"O torno in video o mi licenzio". Voci su Giambruno: aut aut a Mediaset

Ascolta ora 00:00 00:00

O torno in video o mi licenzio da Mediaset. Sarebbe questo l’aut aut lanciato da Andrea Giambruno ai vertici Mediaset. Si apre così un nuovo capitolo delle vicende che riguardano l’ex compagno della premier e padre della figlia Virginia. Le indiscrezioni sono lanciate dal sito Dagospia ma non c’è nulla di ufficiale da parte di Mediaset. Però è noto che il giornalista, in forza al desk (cioè alla preparazione dei servizi giornalistici e non in onda) di “Diario del giorno”, approfondimento pomeridiano su Rete4, da mesi scalpita per riottenere un posto davanti alle telecamere. Non ha mai digerito di essere stato confinato dietro le quinte dopo i fuorionda di "Striscia la notizia" in cui si rivolgeva in maniera volgare e offensiva alle sue colleghe (nei momenti di pausa del notiziario). Situazione che ha di fatto messo fine alla sua relazione con la premier Giorgia Meloni e hanno fermato la sua ascesa televisiva.

Giambruno, sempre secondo indiscrezioni, avrebbe fatto una richiesta esplicita ai vertici di Mediaset, minacciando il licenziamento dall’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Che questa sia una minaccia per i vertici aziendali è tutto da vedere, visto l’imbarazzo che si è creato per la spiacevole situazione avendo a che fare con un dipendente che è e resterà comunque legato (avendo una figlia in comune) al capo del governo.

Ammesso che l’aut aut sia stato posto in questi termini e non magari una più gentile richiesta di mettere una pietra sul passato e riottenere lo schermo, bisognerà vedere la risposta aziendale. E, nel caso si arrivasse a una scelta di licenziarsi da parte del giornalista, sarà interessante vedere dove potrebbe essere accolto. In Rai pare proprio difficile, visto che nella tv di Stato la questione diventerebbe ancora più imbarazzante.

In ogni caso per Giambruno l’obiettivo, a quanto si narra, è far ripartire la sua carriera, che lui riterrebbe ingiustamente fermata dai fuori onda di “Striscia" in cui si sentono frasi di questo tipo rivolti a una collega in studio: «Posso toccarmi il pa..mentre ti parlo?». «Lo hai già fatto», è la riposta. «Tu sei fidanzata?». “Sì, te l’ho già detto stamattina, Andrea», un’altra riposta.

L’ex principe consorte si è sempre giustificato dicendo che stata scherzando, giocando. Ma la Meloni non ha scherzato quando ha posto fine alla relazione. Anche se continua, ovviamente, ad avere rapporti con lui.

Quest’estate hanno passato qualche giorno insieme con la figlia e in una recente intervista la premier ha detto: "Siamo ancora amici e ci vogliamo bene, Fortunatamente io e Andrea, che rimane il padre migliore che potessi desiderare per mia figlia, abbiamo mantenuto un buon rapporto”.