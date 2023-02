Osho smaschera Fedez: "Ecco perché si è buttato sull'antifascismo..."

Non smette di far discutere la "canzone" con la quale Fedez si è esibito dal palco della nave Costa Smeralda ormeggiata al largo della riviera ligure in questi giorni di festival di Sanremo. Molte le polemiche contro il rapper, sia per i contenuti del brano che per il gesto alla fine della sua esibizione. Anzi, il momento in cui il rapper ha strappato la foto del viceministro Galeazzo Bignami è stato il più criticato a livello trasversale, a partire dalla Rai che si è fermamente dissociata. Ma c'è chi, come Osho, pseudonimo di Federico Palmaroli, è andato oltre il vile gesto dispregiativo del rapper e ha analizzato quanto accaduto, individuando in quel momento così social uno specchietto per le allodole.

" Non immaginavo che la buttasse sulla politica, soprattutto parlando di quella vicenda ancora di Bignami travestito da nazista, che è una cosa trita e ritrita e sviscerata ampiamente. Io penso che, siccome ha fatto quello scivolone sulla vicenda di Emanuela Orlandi, per recuperare consensi si è buttato sull'antifascismo, che è sempre il tema utile per risalire coi consensi ", ha dichiarato all'Adnkronos Osho.

Si tratta di una sua supposizione, ovviamente, perché mai Fedez confermerà, ma visti i precedenti del personaggio e visto l'elevato grado di indignazione che ha suscitato quella sua esibizione grottesca, probabilmente Palmaroli non è andato troppo lontano dalla verità. D'altronde, è una tecnica ben rodata in ambito social, molto utilizzata soprattutto da sua moglie quando l'immagine immacolata dell'influencer perfetta viene in qualche modo macchiata.

In ogni caso, il giudizio di Osho su Fedez è tranchant: " Non so quanti ne abbia recuperati e quanto potesse davvero fare una cosa simile in Rai che sa un po' di propaganda. E comunque non se ne sentiva il bisogno ". Ma Palmaroli, ai microfoni dell'Adnkronos, non risparmia nemmeno Chiara Ferragni e il suo monologo, criticato da molti perché autoreferenziale e senza un vero significato collettivo. " Fondamentalmente era un selfie, non mi è piaciuto, ha parlato solo della sua vicenda personale e francamente non so cosa possa aver aggiunto al Festival ", ha tagliato corto.

In sostanza, nell'analisi di Osho, i contenuti dei Ferragnez sono stata la quota inutile di questo Festival. Un pensiero pressoché condiviso da più parti, anche in ragione del fatto che la coppia di influencer ha colonizzato la Rai. E non è sfuggito ai più il trattamento di favore riservato a Chiara Ferragni: è stata l'unica per la quale è stato chiuso il sipario per agevolarne l'ingresso, rendendolo quanto più scenografico possibile.