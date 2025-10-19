Gli ospiti, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

Manca sempre meno alla quarta puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 16 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 19 ottobre alle ore 14 su Canale 5. Come sempre, ad attenderci ci sarà un appuntamento ricco di performance e ospiti. Anche in questa puntata, gli allievi saranno chiamati a mettersi in gioco a centro studio con performance di ballo e canto per difendere la maglia che garantirebbe loro, almeno per il momento, la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la quarta puntata, ecco tutte le anticipazioni di Superguida Tv.

Attenzione spoiler

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stato Gard, allievo di Anna Pettinelli, seguito da Penelope, Valentina, Riccardo, Plasma, Flavia. Terzultimo e penultimo (che non sono stati mostrati) dovrebbero essere Michele e Michelle. In fondo alla classifica troviamo, invece, Frasa (allievo di Anna Pettinelli).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Alessio (allievo di Emanuel Lo); subito dopo di lui, Emiliano, Pierapaolo, Anna. Terzultimo e penultimo (che non sono stati mostrati) dovrebbero essere Maria Rosaria e Matilde e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivato Alex, il ballerino di Veronica Peparini.

Gli allievi in sfida

La quarta puntata di Amici vedrà 4 allievi in sfida. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse, che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Frasa e Alex – finiti in sfida perché ultimi nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche la cantante Michelle e la ballerina Matilde.

Gli ospiti della quarta puntata

Ospiti

d’eccezione della quarta puntata del pomeridiano,. Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni, anche(per il ballo) e(per il canto).