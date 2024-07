Palinsesti Rai, tra novità e conferme tornano anche Giletti e Saviano

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo Mediaset, anche la Rai ha reso noti i palinsesti della stagione 2024/2025 con una conferenza stampa durante la quale sono state annunciate le principali novità della nuova stagione e le attese riconferme. Palinsesti all'insegna dell'informazione, dell'approfondimento ma anche dell'intrattenimento per la Rai, che mai come nella prossima stagione ha deciso di diversificare la sua offerta con soluzioni per tutti. Tre le novità più attese la fiction celebrativa su Mike Buongiorno e quella su Giacomo Leopardi.

Tra i grandi ritorni si segnala quello di Massimo Giletti, che dal 30 settembre su Rai 3 sarà alla conduzione de "Lo stato delle cose", ma anche quello di Roberto Saviano sulla stessa rete, che condurrà "Insider. Peter Gomez, invece, sarà alla guida de "La confessione". Sempre su Rai 3 è stata confermata Geppi Cucciari con "Splendida cornice". Nessuna indicazione, invece, sul futuro di Serena Bortone. In seconda serata su Rai 3 arriva "A casa di Maria Latella", un house talk dove la padrona di casa offrirà ai suoi ospiti molti spunti di discussione su temi di politica, economia, attualità e cultura. La domenica sera, sulla stessa rete, andrà in onda "Magistrati", condotto da Cesare Bocci, per approfondire i caratteri di una professione tra le più prestigiose e ambite, ma al tempo stesso difficile e controversa.

Arriva in Rai, direttamente da Le Iene, Antonino Monteleone, a cui è stato affidato il programma "L'altra Italia" su Rai 2, dove trova conferma "Belve" di Francesca Fagnani. Torneranno anche "La fisica dell'amore" con Vincenzo Schettini e "Tango" con Luisella Costamagna. Ci saranno anche i due programmi di Monica Setta, "Generazione Z" e "Storie di donne al bivio". In palinsesto non mancano "Sopravvissute", con Matilde D'Errico, e il sabato "Un giorno in Pretura", condotto da Roberta Petrelluzzi. Federico Ruffo su Rai 2 sarà alla guida di "Mano a Mano", una finestra aperta sulla responsabilità della Rai e delle associazioni che ad essa si rivolgono in cerca di aiuto per la realizzazione di progetti umanitari. Tra le novità più attese della rete c'è "Binario 2", destinato a sostiture "Viva Rai 2", condotto al mattino da Carolina Di Domenico e Andrea Perroni, che daranno il buongiorno agli italiani dal binario 2 della Stazione Tiburtina di Roma. Seconda stagione per Caterina Balivo al timone di "La volta buona", in onda dal 9 settembre alle 14. Dal 14 settembre alle 12.40 torna "Linea Verde Life", condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna. Confermato per il terzo anno anche "Bellama" condotto da Pierluigi Diaco, in onda su Rai2 dal 9 settembre alle 15.15.

Su Rai 1, in seconda serata dal martedì al giovedì, torna l'appuntamento fisso con Bruno Vespa e "Porta a Porta", mentre il lunedì si avvicenderanno "Cose Nostre", condotto da Emilia Brandi, "Storie di sera", con Eleonora Daniele e "XXI Secolo, quando il presente diventa futuro", ideato e condotto da Francesco Giorgino. Al debutto su Rai 1 "Sabato in diretta", spin-off de La vita in diretta, condotto da Emma D'Aquino, in onda dal 14 settembre alle 17.00.

Nel day-time arriva "Le stagioni dell'amore", un dating show dedicato alle persone non più giovani che vogliono incontrare l'amore, in onda alle 14, condotto daa partire dal 14 novembre. Confermati "Domenica In", la "Vita in diretta". Alla conduzione di "Affari tuoi" arriva