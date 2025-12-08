Paola Caruso in lacrime a Verissimo: "Mamma è morta all'improvviso, quando me l'hanno detto pensavo fosse uno scherzo"

Paola Caruso vive un momento difficile a causa del lutto che l'ha colpita. La showgirl ha perso la madre, Wanda, la donna che, quando era piccolissima, l'aveva adottata. Malata di Alzheimer da tempo, la donna era ricoverata in una struttura sanitaria e sembrava vivere una fase di stabilità nella malattia, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate all'improvviso, portandola al decesso. Caruso aveva già perso il padre adottivo, Michele, morto nel 2015.

La morte improvvisa

Della drammatica scomparsa della madre Paola Caruso ne ha parlato a Verissimo: " Mia madre è morta all'improvviso e per me si è spento tutto. Non mi rendo conto che non ci sia più, se n'è andata così… Ho fatto di tutto per aiutarla, per tenerla in vita. L'ho fatta operare, l'avevo appena spostata in un'altra struttura, più vicina a casa per starle più vicino" . Nello studio di Silvia Toffanin la showgirl ha pianto, ricordando la donna e l'ultimo difficile anno vissuto fuori e dentro l'ospedale.

La donna combatteva la sua battaglia contro l'Alzheimer da tempo, ma la showgirl non si aspettava un tracollo così rapido. " Sono andata da lei il sabato, sembrava contenta", ha raccontato Paola nello studio di Verissimo, svelando come ha saputo della morte della mamma: "Mi chiamano e mi dicono che mia madre è morta. Ho chiuso il telefono, ho pensato fosse uno scherzo. L'avevo vista il giorno prima, era tranquilla. Mi hanno richiamato dalla clinica e mi sono sentita morire. Ho avuto un momento di buio totale".

Le lacrime a Verissimo

Trattenere le emozioni è stato difficile per Paola Caruso, che nello studio di Verissimo si è abbandonata al pianto in più di una occasione. "Non ho ancora metabolizzato che mamma non ci sia più. Se n'è andata così, all'improvviso. Sono esausta, è come se vivessi in un incubo. Non ho tempo di riprendermi da una prova che ne arriva un’altra più grande. Stanno succedendo troppe cose, troppo in fretta" , ha detto sconvolta a Toffanin.

Non sono riuscita a dirglielo. Per due giorni gli ho mentito. Avrei voluto dirglielo lunedì, quando sono andata a prenderlo a scuola, ma non me la sono sentita… Quando l'ho fatto lui è stato più forte di me

Altrettantoè stato informare ilMichele, 6 anni, della morte improvvisa della nonna: "".