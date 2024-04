"Lo strattone è stato molto forte". Brutto infortunio in diretta per Marina Suma all'Isola dei Famosi

Prosegue la lista degli infortuni all’Isola dei Famosi. Nel corso della terza puntata, andata in onda ieri sera, lunedì 15 aprile, il reality è stato costretto ad interrompere tempestivamente la prova immunità a causa dell’improvviso infortunio di Marina Suma. La naufraga, infatti, si è fatta male nel corso del gioco ed è stata subito soccorso dai medici presenti in Honduras.

L’infortunio di Marina Suma

Tutto è accaduto nel corso della prova immunità, alla quale i naufraghi si sottopongono ad ogni puntata per garantirsi un posto sicuro tra i concorrenti del reality. Il gioco consisteva in una corsa da fare in coppia e legati di spalle con una cintura alla vita, durante la quale il naufrago avrebbe dovuto portare il simbolo dell’immunità (una bandierina) dalla sua parte. Marina Suma è stata affiancata da Pietro Fanelli che, in un primo momento, volontariamente, ha falsato le modalità del gioco, per tutelarla. Tuttavia, è stato sollecitato a ripetere la prova dal momento che sembrava non averne capito le modalità. In questa seconda occasione, però, la naufraga si è infortunata. Mentre Pietro correva, infatti, l’ha strattonata con forza tanto da farla cadere a terra con la schiena all’indietro.

Il soccorso in diretta e il mancamento di Francesco Benigno

Immediato l’intervento dei medici, quando Marina è rimasta per terra, lamentando di non riuscirsi ad alzare. Così, sono subito accorsi dall’attrice per accertarsi sulle sue condizioni. “Marina ti sei fatta male?”, ha domandato Elenoire Casalegno. “Malissimo”, ha replicato l’attrice. A quel punto, la padrona di casa, Vladimir Luxuria, ha chiesto ad Elenoire Casalegno (la prima a sincerarsi delle condizioni di Marina) informazioni più dettagliate: “In questo momento Marina sta facendo degli accertamenti medici, non appena avrò notizie sarà mia premura comunicarveli”, ha detto l’inviata.

Poi, ha aggiunto: “Però quello che posso dirvi è che le ho parlato e aveva il volto più disteso. Lo strattone è stato forte, lo ha sentito, ma comunque aspettiamo gli accertamenti dei medici”. Come se non bastasse, anche Francesco Benigno non è stato bene nel corso della diretta. A comunicarlo al pubblico in studio e a casa, anche in questo caso, è stata Elenoire: “Francesco Benigno non è presente, anche lui è stato poco bene e ha avuto un mancamento. Ora lo stanno visitando ma dovrebbe rientrare a breve”.

Ed effettivamente così è stato, perché poco dopo l’attore era in Palapa per fare la sua nomination.