Paura per Fabio Fazio, inciampa e rischia di cadere nella botola: cosa è successo

Paura per Fabio Fazio che, nel corso dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, ha rischiato di cadere all'interno a una botola presente sul palco. Il conduttore si è salvato solo grazie all'intervento di uno dei tecnici della trasmissione, accorso per aiutarlo.

L'episodio si è verificato durante la puntata di ieri sera, domenica 26 gennaio. Uno degli ospiti della trasmissione in onda su Nove era Claudio Baglioni, che oltre all'intervista ha concesso un'esibizione per il pubblico del programma. Chitarra in spalla, il cantante ha intonato uno dei suoi brani, venendo fra l'altro pesantemente criticato sui social. Al termine di "Strada facendo", mentre cercava di raggiungere l'artista, Fazio è improvvisamente inciampato, e per poco non è caduto nella botola apertasi nel pavimento per far riemergere la scrivania-acquario presso cui è solito sedersi e far accomodare i suoi ospiti.

Sarebbe potuta finire davvero molto male, ma a impedire il peggio è stato uno dei tecnici presenti in studio, intervenuto tempestivamente. Accortosi del pericolo, il professionista si è sporto per afferrare il conduttore, fermandolo in tempo. Tanta la paura per gli ospiti in studio - qualcuno avrebbe anche imprecato in diretta, pronunciando un udibilissimo: "Porca t…a" - e per lo stesso Fazio. Il conduttore di Che Tempo Che Fa si è però ripreso subito e, superato lo choc iniziale, ha subito ripreso in mano le redini del programma. "Mi sono salvato, per miracolo ", sono state le sue prime parole.

A spavento ormai superato, Fabio Fazio è tornato sulla vicenda mentre stava parlando con Baglioni. "Prima sono inciampato e per miracolo non è successo niente, ma in questi giorni sento, come dire…un minimo di… come si può dire in italiano… sai quando pensi che non tutti ti vogliono bene ", ha dichiarato. " Qualcuno che te la tira ", ha suggerito Claudio Baglioni. "Ecco. Ma scampato pericolo" , ha affermato Fazio, scoppiando in un'ironica risata.

Sui social

non sono mancati idegli utenti. In molti si sono preoccupati per il conduttore, mentre altri hanno voluto fare amara ironia. Non è mancato neppure chi ha detto di voler rivedere la scena in loop.