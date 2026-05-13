Pera Toons è un cartoon Rai

Avete presente quanto i vostri bambini ridono con i fumetti e i video di Pera Toons? Ecco, da lunedì, potrete gustare con i vostri pargoli le geniali battute, giochi di parole e barzellette del fumettista diventato un fenomeno editoriale trasformate in veri e propri cartoni animati. Una serie in 46 episodi ognuna di sei minuti, intitolata Prova a non ridere, in onda su Rai Gulp e disponibile anche su RaiPlay tutti i giorni, tranne il sabato, alle 19.30, con due puntate al giorno. È una operazione molto importante per la Rai perché porta per la prima volta in tv un Superman, anzi un Superpera della risata, al secolo Alessandro Perugini, che ha conquistato 7 milioni di follower sui social da dove ha cominciato la sua scalata durante il Covid e venduto oltre 3 milioni di copie tra tutti i suoi libri (tra cui Ridi che è meglio) prodotti dalla casa editrice Tunué. Alessandro, nella sua semplicità e con il suo umorismo pulito, accessibile e intelligente, ancora non ci crede nel suo grande successo: «Sono felicissimo, Rai mi ha fatto coronare un sogno. Mi sento come Superman - dice - perché la maggior parte del tempo sono Clark Kent. Molti non mi conoscono di viso.

A volte dico a mia figlia di dire chi sono e allora scatta l'entusiasmo. Vorrei che tutti vivessero il mio sogno, lo so che non è facile. Quello che posso fare è far ridere, migliorare un po' la situazione di tutti i giorni con un sorriso».