Perla Vatiero, chi è la vincitrice del Grande Fratello 2024

Si è conclusa ieri sera la diciassettesima edizione del Grande Fratello che, dopo sei lunghi mesi di diretta 24 ore su 24, 47 prime serate e 197 giorni di reclusione per i protagonisti all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha decretato la vincitrice: Perla Vatiero.

I primi minuti della finale

Un inizio di puntata decisamente insolito, con tutti gli ex concorrenti che si sono “esibiti” in un balletto sulle note di Se t’amo t’amo e Non voglio mica la luna di Rosanna Fratello e Fiordaliso, due ex inquiline della Casa. Poi, si è proseguito tra le lacrime e l’emozione, con i consueti best moments di questi sei lunghi mesi. Così, dopo i doverosi ringraziamenti di Alfonso Signorini per la pazienza del pubblico – che non ha mai desistito dal guardare la trasmissione – i saluti all’opinionista Cesara Buonamici e all’inviata social Rebecca Staffelli, ha preso avvio la finale.

Il sesto finalista

Nella puntata di ieri sera, a contendersi la finale abbiamo visto Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Perla Vatiero. A questi, si è aggiunto un sesto finalista decretato nel corso della serata, grazie al televoto del pubblico che ha deciso chi mandare direttamente in finale tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi. Ad avere la meglio è stata Letizia e a questo punto, i giochi sono stati fatti: inizia la finale.

Inizia la finale

I concorrenti, per continuare la loro corsa verso la vittoria, si sono affrontati in due “trielli” sulla base dell'ordine di accesso alla finale: il primo ha visto protagonisti Beatrice Luzzi, Rosy Chin, e Massimiliano Varrese; il secondo, invece, Simona Tagli, Letizia Petris e Perla Vatiero. Il meno votato sarebbe stato eliminato e gli altri due avrebbero potuto proseguire la loro corsa per aggiudicarsi il montepremi.

Il risultato dei televoti

Il primo televoto ha visto l’eliminazione di Massimiliano Varrese con il 16 % delle preferenze. Subito dopo di lui, ad abbandonare la Casa è stata Letizia Petris con il 18%. A questo punto, si è aperto un terzo ed ultimo televoto flash prima del duello decisivo; a scontrarsi, le quattro concorrenti rimaste in gioco: Beatrice, Rosy, Simona e Perla. Ad avere la meglio sono state la Luzzi e la Vatiero, contro Rosy e Simona che hanno avuto rispettivamente il 4% e l’1% delle preferenze.

Le sorprese della finale

Nella serata di ieri non sono di certo mancate le sorprese, e ai concorrenti è stata data l’opportunità di riabbracciare gli affetti più cari. Il primo è stato Massimiliano che ha potuto incontrare la sua ex compagna Valentina e la figlia Mia appena fuori dalla porta rossa. Subito dopo è toccato a Beatrice che è stata la protagonista di un’emozionante incontro con l’ex compagno Alessandro, nel corso del quale lui le ha dedicato parole molte belle. Per l’attrice, però, le sorprese non si sono fermate qui e infatti, successivamente, sono arrivati i suoi due figli. E ancora, tempo di commozione anche per Rosy; per la chef sono arrivati i suoi tre figli e il marito Paolo che l’hanno raggiunta fuori dalla porta rossa per riabbracciarla dopo diversi mesi di separazione. Anche per la giovane salernitana Perla è arrivata una sorpresa: l’incontro con il fidanzato Mirko Brunetti. Infine, gioie anche per Simona e Letizia, la prima ha riabbracciato mamma Luisa e la seconda il fidanzato Paolo (conosciuto nel reality) e mamma Sara.

Il vincitore del Grande Fratello

Nella lotta a due per decretare il vincitore della diciassettesima edizione del Grande Fratello sono quindi arrivate: Beatrice e Perla che, dopo avere spento definitivamente le luci della casa, hanno raggiunto lo studio ed è stato lì che Alfonso Signorini ha letto il verdetto finale: “La vincitrice tra Perla e Beatrice di questa 24esima edizione del Grande Fratello è Perla”.