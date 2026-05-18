Pier Silvio Berlusconi celebra “Amici” e manda un messaggio alla De Filippi: “È molto più di un programma, siamo orgogliosi”

Dopo il successo della finale di “Amici”, Pier Silvio Berlusconi ha voluto inviare un messaggio personale a Maria De Filippi per congratularsi con lei e con tutta la squadra del talent show di Canale 5, che anche quest’anno ha chiuso l’edizione con ascolti molto alti. La finale, andata in onda domenica sera, ha raccolto il 25,9% di share con 3 milioni e 483 mila spettatori, confermando ancora una volta il peso del programma nel prime time televisivo italiano. L’amministratore delegato di Mediaset ha scelto parole molto affettuose per sottolineare il valore del format e il lavoro svolto dalla conduttrice: “Cara Maria, brava. Hai fatto ancora un grandissimo lavoro. Grazie a te e a tutta la tua squadra da parte mia e di tutta Mediaset. ‘Amici’ è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi, un punto di partenza per giovani talenti. Ti abbraccio forte. Pier Silvio”.

Un programma diventato una macchina per talenti

Nel suo messaggio, Pier Silvio Berlusconi ha insistito soprattutto sull’importanza di “Amici” come trampolino di lancio per i giovani artisti. In oltre vent’anni di storia, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi ha infatti trasformato molti concorrenti in cantanti, ballerini e professionisti affermati del mondo dello spettacolo. Anche l’edizione 2026 si è confermata una delle più seguite degli ultimi anni, con una finale molto commentata sui social e un televoto che ha tenuto il pubblico incollato fino all’ultimo verdetto.

Lorenzo Salvetti vince “Amici 2026”

A conquistare la vittoria finale di “Amici 2026” è stato il cantante Lorenzo Salvetti, che ha battuto all’ultimo televoto il ballerino Alessio Di Ponzio. Per lui anche il premio da 150 mila euro in gettoni d’oro. La vittoria di Lorenzo è stata definita da molti una sorpresa, soprattutto perché alla vigilia uno dei favoriti sembrava essere proprio Alessio, molto apprezzato durante il Serale. Subito dopo il trionfo, il cantante ha commentato così la sua esperienza nel programma: “Sono entrato con tanti dubbi e paure, è stata un’esperienza unica”.

Una finale seguitissima

La finalissima della venticinquesima edizione del talent si è svolta in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, con il pubblico chiamato a decidere il vincitore attraverso il televoto. In gara c’erano sei finalisti: i cantanti Lorenzo Salvetti, Angie ed Elena D’Elia e i ballerini Alessio Di Ponzio, Emiliano Fiasco e Nicola Marchionni. La giuria era composta da Gigi D'Alessio, Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio.

Il successo di Maria De Filippi e di Mediaset

Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi arriva in un momento particolarmente positivo per Mediaset, che continua a puntare sui grandi show popolari guidati da Maria De Filippi. “Amici”, insieme agli altri programmi della conduttrice, resta uno dei titoli più forti dell’intera televisione italiana sia dal punto di vista degli ascolti sia da quello dell’impatto mediatico.

E proprio il risultato della finale 2026 sembra aver confermato ancora una volta la forza di un format capace, dopo 25 edizioni, di continuare a coinvolgere il pubblico e a lanciare nuovi protagonisti del mondo dello spettacolo.