Un format vincente: il ritorno di Chiambretti in tv è un successo

Ieri Piero Chiambretti è tornato su Canale 5. Esordio vincente per il suo nuovo show, “La Tv dei 100 e Uno”. Il programma è stato il leader assoluto della serata con il 16% di share e 2.200.000 telespettatori totali (3.059.000 spettatori nella fascia prime-time). Il dato più confortante è quello riscontrato sul pubblico giovane: 20.93% di share tra i 15-34enni. Questo aspetto sta diventando una nota molto importante per i programmi nuovi della nostra tv. Quelli che riescono ad agganciare i giovani attraverso i canali tradizionali sono, infatti, sempre ben accolti dalla critica e dai vertici di azienda, nonché dagli editori dei vari programmi. Chiambretti stesso, molto soddisfatto del suo successo, ha ringraziato il pubblico attraverso il suo profilo instagram, non appena sono stati diramati i dati di ascolto: "Grazie a tutti. Vinta la serata", è quanto ha scritto e postato questa mattina il conduttore.

La serata di ieri è stata vinta, dunque, da "La Tv dei 100 e Uno", il nuovo programma di Piero Chiambretti, che ha avuto come ospiti Paolo Bonolis e Michelle Hunziker. I protagonisti del nuovo programma targato Mediaset sono 100 bambini (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che per la prima volta si sono trovati in uno studio televisivo e che ieri hanno dato vita alla prima delle 3 puntate di questo nuovo spettacolo televisivo. Lo scopo del programma è quello di permettere ai grandi di tornare bambini e ai bambini di mettere in crisi, con la loro spontaneità, le certezze del mondo degli adulti. La formula dei bambini e della loro schietta irriverenza, ha fatto sempre centro in tv, e questo nuovo prodotto conferma la formula vincente. La firma d'autore di Piero Chiambretti ha poi contribuito a rendere il prodotto originale e mai scontato.

Mediaset festeggia il ritorno di Chiambretti