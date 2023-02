"Pippo Baudo sta male...". Le lacrime in tv per il conduttore

La voce si è incrinata, rotta dalla commozione. "Baudo sta male, credo". Le parole pronunciate in tv da Pippo Balistreri, storico direttore di palco al festival di Sanremo, hanno suscitato parecchia apprensione e altrettanto sconcerto tra i fan del popolare presentatore siciliano. Ieri, mentre rilasciava una lunga intervista al programma di Rai1 Italia Sì, Balistreri non è riuscito a trattenere le lacrime dopo aver ricordato alcuni episodi sanremesi vissuti proprio accanto al grande Pippo, recordman di conduzioni festivaliere (ben 13, ancora oggi un primato imbattuto).

Nel corso della conversazione con Marco Liorni, lo storico direttore di palco ha rievocato alcuni aneddoti legati al festival e in particolare alle edizioni condotte da Baudo. In particolare, ha menzionato l'ingresso in scena di "Cavallo Pazzo", un disturbatore che nel 1992 piombò in scena scatenando il panico. Mentre Balistreri ne parlava, sullo schermo erano comparse proprio le immagini di Baudo che si destreggiava con l'attivista romano, mentre questi veniva trascinato dietro le quinte. "Avevo visto subito che lui in scaletta non c'era...", aveva scherzato il direttore di palco, tutt'ora in servizio al festival. Ma è quando Liorni gli ha chiesto qualcosa di più personale che è scattata l'inattesa commozione.

La commozione in diretta

"Di questi quarant'anni, quale momento hai più nel cuore?", aveva domandato il conduttore di Italia Sì. E Balistreri, a sorpresa, ha detto: "Mi emoziono perché Baudo sta male, credo". Parole sottolineate da un momento di visibile commozione e da un applauso spontaneo da parte del pubblico in studio. "Mandiamo un grande abbraccio a Pippo Baudo, lo abbracciamo fortissimo", ha aggiunto il padrone di casa, passando poi oltre con l'intervista. Ma quella voce rotta dall'emozione ha suscitato immediata apprensione per l'86enne conduttore siciliano.

Come sta Pippo Baudo

Da tempo Pippo non appare sulle scene ma nelle scorse settimane, proprio a poche ore dall'inizio di Sanremo, aveva fatto sentire la propria voce. "Gli elementi per un bel festival ci sono tutti, spero solo di resistere fino alla fine davanti alla tv, ma ci conto perché gli ingredienti sono buoni", aveva dichiarato Baudo all'Adnkronos, confermando la sua attenzione alla manifestazione canora. Anche la cantante Giorgia, durante le sue interviste sanremesi, aveva parlato del rapporto speciale che la lega allo storico presentatore, raccontando di essersi commossa dopo aver ascoltato un suo recente messaggio vocale. "Mi ha mandato un audio e ho pianto per mezz'ora...", aveva confidato.