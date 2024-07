Pistoletto, lo specchio e Bortone: in Rai c'è un nuovo caso

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un nuovo caso che agita le placide acque estive della Rai e che coinvolge Serena Bortone ma, in questo caso, non c'entra niente lo scrittore Antonio Scurati o una ipotetica censura subita dall'ex ufficio stampa del Partito democratico. Ci sarebbe uno specchio al centro dei malumori che stanno muovendo gli animi di viale Mazzini. A rivelare il retroscena è il Fatto Quotidiano, al quale fonti ben informate hanno rivelato di una situzione bordeline che coinvolge proprio la giornalista e l'artista Michelangelo Pistoletto, uno dei più importanti della nostra epoca, le cui opere arrivano a costare fino a oltre 3 milioni di euro.

Tutto sarebbe iniziato a marzo 2023, durante una puntata di Domani è un altro giorno, il programma che la giornalista conduceva nel day-time di Rai Uno prima di essere sostituita da Caterina Balivo. Durante quella puntata, Bortone ha allungato uno specchio all'artista, poggiato su un tavolino, per vedere cosa l'artista avrebbe fatto. Gi specchi, d'altronde, sono uno dei supporti preferiti da Pistoletto per le sue opere. Quindi, su richiesta della giornalista, l'artista ha spiegato graficamente, usando proprio lo specchio, la sua opera "Terzo Paradiso", che è una delle sue più note e apprezzate. Quell'opera rappresenta una raffigurazione diversa del simbolo universalmente utilizzato per indicare l'infinito, che nella versione di Pistoletto assume tre lembi, e non due.

" Tutto può diventare opera d’arte. Io questo poi me lo porto a casa: è mio lo specchio ", ha subito dichiarato Bortone, mettendo le mani avanti. La replica di Pistoletto è sembrata ironica: " Il prezzo poi lo vediamo ". La questione sembrava essere caduta lì, definitivamente chiusa. Il punto è che Bortone ha davvero portato a casa sua lo specchio, che è in bella mostra nel suo salotto, come mostra una foto pubblicata dal quotidiano La Repubblica. A quel punto, in Rai, qualcuno dev'essersi ricordato di quanto accaduto in quella puntata del programma e da lì sono nati i malumori. Infatti, nel contratto firmato dai professionisti Rai viene richiesto che " ciascun esponente aziendale e collaboratore non può sfruttare nella vita sociale la posizione che ricopre per ottenere vantaggi economici o di qualsivoglia genere ovvero utilità che non gli spettino ".

Può il comportamento di Bortone configurare una violazione di quell'indicazione? Lo specchio pare che fosse effettivamente di sua proprietà, perché quello messo a disposizione della Rai era troppo piccolo per lo scopo.

Ma quello specchio, con la firma di Pistoletto, ha acquisito undecisamente elevato. Malumori a parte,, la giornalista non parla ma il suo entourage appare sereno, anche perché la conduttrice aveva espresso le sue intenzioni in diretta.