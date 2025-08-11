Il pomeriggio di Canale 5 cambia volto. Dal 1° settembre arriva "Dentro la Notizia" con Gianluigi Nuzzi

Grandi novità in arrivo nel pomeriggio di Canale 5: Pomeriggio Cinque cambia pelle e diventa Dentro la Notizia. A guidare il nuovo corso del programma sarà il giornalista Gianluigi Nuzzi, già volto noto al pubblico per la conduzione di Quarto Grado. L’annuncio è arrivato direttamente dai social, con un video pubblicato da Nuzzi stesso all’interno dello studio televisivo ancora in fase di allestimento. “ Amiche e amici, sono qui nel nuovo studio che ospiterà il programma di informazione tutti i pomeriggi su Canale 5” , ha esordito Nuzzi nel filmato. “ Le scenografie le dobbiamo ancora completare, ma il titolo non è più una sorpresa: si chiamerà Dentro la Notizia ”.

Il nuovo format

Con questo nuovo format, al via il 1° settembre alle ore 17.00, Mediaset punta a un deciso cambio di rotta rispetto alla tradizionale formula dell’infotainment. Il nuovo programma promette infatti un taglio più giornalistico, investigativo e analitico, sulla scia del linguaggio televisivo che ha reso Nuzzi uno dei volti più autorevoli dell’informazione televisiva italiana. “ Insieme entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti giorno per giorno ”, ha spiegato il giornalista. “ Come un mosaico, il nostro Paese è fatto di tanti pezzettini: solo mettendoli insieme possiamo arrivare alla verità. Vi aspetto ogni giorno alle 17.00 su Canale 5 ”.

Dentro la Notizia prenderà ufficialmente il posto di Pomeriggio Cinque, che nella passata stagione era stato condotto da Myrta Merlino. Il nuovo progetto segna così una discontinuità netta, puntando su approfondimenti, cronaca e attualità, con un’attenzione particolare alle storie che toccano il tessuto sociale e politico italiano.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un racconto più diretto e strutturato della realtà quotidiana, in un momento in cui l’informazione televisiva è chiamata a rispondere con maggiore chiarezza e rigore alle sfide della complessità contemporanea. Resta ora da vedere come reagirà il pubblico a questa trasformazione, ma l’attesa per il debutto è già alta.