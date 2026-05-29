Care signore che amate passare qualche ora di spensieratezza facendovi rapire dalle soap, da stasera (e per tutta l'estate), Canale 5 vi ha approntato un bel pacchetto di serie, prevalentemente turche, il nuovo filone d'oro tv: costano poco, rendono molto e sono disponibili velocemente perché i produttori turchi hanno messo a punto una produzione a ritmo continuo. Da stasera prende il via in prima serata la soap L'erede. «Se sei l'erede, vivere, respirare e persino innamorarsi ha un prezzo» è l'incipit della nuova serie che affronta temi universali come identità, appartenenza, tradizioni. Protagonisti Ilhan Sen (Love, Reason, Get Even), Aybuke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Ylmaz (Forbidden Fruit). Halef (titolo originale) è ambientato a Urfa, città nel sud-est della Turchia dove convivono serenamente curdi, turchi, turkmeni e arabi, tra paesaggi ricchi di fascino, che geograficamente e storicamente appartengono alla Mesopotamia settentrionale.L'erede racconta la storia del giovane chirurgo Serhat: ha sposato Melek, la donna che ama, ma - costretto a tornare nella terra d'origine - si vede obbligato a unirsi con un rito religioso (ufficialmente non riconosciuto dallo Stato) a Yildiz. Nel tentativo di porre fine a un'antica faida familiare, Serhat si ritrova diviso tra dovere, amore e tradizione. A luglio arriverà un'altra serie: Far Away.
Il prezzo di ereditare
"Se sei l'erede, vivere, respirare e persino innamorarsi ha un prezzo" è l'incipit della nuova serie che affronta temi universali come identità, appartenenza, tradizioni
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