Il primo nero esiste: si chiama Primo Nero ed è passato dalla strada al web

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi è stato il primo nero? Difficile a dirsi, visto che la nostra pigmentazione di Homo sapiens su duecentomila anni è cambiata, fuori dall’Africa, solo negli ultimi 8500 anni. Ma se andate su Instagram un primo nero c’è, e si chiama Primo Nero, che è stato anche nella redazione Le Iene («Sono il oprimo nero a lavorare per le iene!»), duecentoventiquattromila follower, a Roma ormai chi lo conosce spera di incontrarlo per strada, perché lui è sempre per strada.



Anche nei quartieri poveri, frequentati da molti immigrati, lui si avvicina per esempio a un indiano e chiede: «Ce l’hai un euro?», rischiando di essere insultato e picchiato. I suoi video sono troppo divertenti. Ma va anche a importunare le borseggiatrici alla metropolitana (che poi finiranno su Instagram, così le conoscete), «Se non mi dai un euro io grido pickpockets!», e glielo danno, perché «Primo Nero sempre trovare modo di fare soldi». Crea situazioni assurde, vere e proprie candid camera. In un video chiede a un signore in tuta il solito euro, e gli dice «vorrei tanto ma io sono povero» e Primo Nero che fa: «Allora ti do io un euro».

Si aggira nella notte come Batman con il suo iphone pronto a riprendere tutto, anche la vita notturna più triste. Incontra un immigrato ubriaco e cerca di convincerlo di essere un cinese. Incontra un cinese e viene trattato male (il razzismo c’è pure tra gli immigrati). Tra le tante performance, lascia cadere cinquanta euro vicino a qualcuno, chiede se sono sue, e il criterio è: se dice di no e me li ridà glieli regalo. La maggior parte delle persone se li tiene, dichiarando che le avevano appena perse. Ha anche un microfono musicale con il quale fa serenate, e anche un concerto per un gatto. Chiunque, per strada, diventa un amico o un personaggio per le riprese di Primo Nero.

C’è anche una bella ragazza che compare ogni tanto, anche lei di origini africane, con un viso da modella, fidanzata

di Primo Nero o di cui lui è il corteggiatore, non ho capito bene, ma nel profilo Instagram di Primo Nero si legge: «A 300k mi sposo con Jessica Handiamo». Mancano sono settantaseimila follower, cosa aspettate a seguirlo?