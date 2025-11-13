Il Principe William fa una sorpresa al suo amico a Ballando con le Stelle

Una puntata davvero emozionante quella dell'ultima edizione americana di Dancing with the Stars, ossia Ballando con le Stelle: il Principe William ha infatti sorpreso tutti, apparendo in video-chiamata con Robert Irwin, uno dei concorrenti.

Robert Irwin, ambientalista, personaggio televisivo, fotografo naturalista e attore australiano, fa parte del cast di questa edizione. Forse non tutti sanno che il 21enne è anche amico del Principe di Galles. A quanto pare William ha voluto contattare il giovane per salutarlo e sostenerlo in questa avventura nel famoso talent show. La comparsa del futoro Re ha naturalmente emozionato il pubblico. Sembra che la Famiglia Reale apprezzi molto i programmi incentrati sul ballo. Kate, la figlia Charlotte e anche la Regina Camilla sono grandissime fan di Strictly Come Dancing (la versione britannica di Ballando con le Stelle).

Sembra che William abbia chiamato a sorpresa l'amico prima della sua esibizione, una performance molto gradita dal pubblico. Irwin ha infatti ballato con la sua compagna un foxtrot sulle note di Footprints in the Sand di Leona Lewis, conseguendo ottimi risultati. Nella video-chiamata, William ha manifestato tutto il suo sostegno nei confronti del giovane amico, augurandogli buona fortuna. Fra i due è emersa grande confidenza. Dopo averlo scherzosamente chiamato " twinkle toes ", ossia " piedi scintillanti ", il Principe di Galles si è rammaricato con l'amico per non averlo avuto alla cerimonia di premiazione dell'Earthshot Prize a Rio de Janeiro. "Ci manchi, Robert. Mentre i tuoi piedi scintillanti sono altrove, ho bisogno di te qui" , gli ha detto. Dovendo partecipare allo show, Irwin non è infatti è riuscito ad andare in Brasile.

Robert Irwin ha letteralmente incantato con la sua esibizione, che è risultata molto coinvolgente, specie per la carica emotiva e l'espressività. Il giovane ha dedicato la sua performance al padre, morto nel 2006. Il suo è stato il punteggio più alto della stagione.

"È stata una sorpresa incredibile durante le nostre prove di danza. , è stato poi il commento di Irwin su X.