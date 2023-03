Promessa mantenuta: Barbieri diventa barbiere per un giorno dopo Masterchef

Promessa mantenuta: Bruno Barbieri si trasforma in parrucchiere per un giorno e taglia i capelli al vincitore dell'ultima edizione di Masterchef Edoardo Franco. L'unica differenza, rispetto a quanto stabilito in una delle ultime puntate del programma, è che non si è trattato di un drastico taglio a zero.

Diretta Instagram

Per l'occasione è stata stata scelta la location di piazza Duomo a Milano, dando il via al contempo a una diretta Instagram che ha fatto registrare oltre 35mila collegamenti. Presenti all'evento, che si è svolto in una giornata piacevole e soleggiata, anche numerose persone, accorse per immortalare il momento del taglio di capelli. Qualcuno, se ce ne fosse stato bisogno, ha anche incoraggiato il giudice intonando il coro: "Bruno barbiere, vogliamo Bruno barbiere".

Barbieri, in realtà, aveva dato un assaggio di ciò che sarebbe accaduto oggi già poco dopo la conclusione della puntata finale del programma televisivo, in cui Edoardo Franco ha trionfato piazzandosi davanti ad Antonio "Bubu" Gargiulo e Hue Thi. Al 26enne, infatti, era stata tagliata via una piccola parte della folta chioma: un gesto simbolico a cui era chiaro che avrebbe dovuto far seguito, vista la promessa, qualcosa di più concreto ed eclatante. Detto fatto. Durante l'appuntamento odierno, Bruno Barbieri si è improvvisato coiffeur ed ha dato una mano all'oramai ex concorrente di Masterchef a cambiare il proprio look. Franco se l'è cavata con una spuntatina, che il celebre chef ha eseguito con l'ausilio di uno spruzzino, di un pettine e di un paio di forbici.

Scampato, invece, il rischio della rasatura a zero. Grazie al successo nella dodicesima edizione del celebre reality, il 26enne originario di Varese si è portato a casa 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare in versione cartacea le proprie ricette con l'ausilio della casa editrice Baldini&Castoldi. Assenti invece all'evento, contrariamente a quanto qualcuno si aspettava, gli altri due concorrenti giunti alle spalle del vincitore.

Le parole del vincitore

Intervistato da Fanpage.it dopo il trionfo a Masterchef, Franco ha continuato come suo solito a scherzare. "Non saprei descrivermi neanche io, è difficile inquadrarmi" . "Non si è mai visto uno che appena entrato presenta MasterChef al posto dei giudici, ho ca**to fuori dal vaso, diciamolo. Poi è andata bene" , ammette. "Ho fatto il passo più lungo della gamba però sono rimasto in piedi, perché l'ho fatto con consapevolezza".