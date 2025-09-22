Abbonati
Pugno al naso: inviata di Mediaset aggredita da occupante abusiva

Durante Fuori dal Coro un’occupante abusiva ha colpito al naso l’inviata Viviana D’Introno nella casa di Ivano dei Cugini di Campagna a Roma, tra insulti, minacce e rifiuto di lasciare l’abitazione

Dopo la violenza verbale si passa direttamente alla violenza fisica. Dopo gli insulti, le minacce ecco che arriva il primo gesto di violenza gratuita contro una giornalista “colpevole” di fare delle domande ed esigere delle risposte quantomeno accettabili. Durante l’ultima puntata di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento politico condotto dal giornalista Mario Giordano, è andato in onda un servizio che ha suscitato grandi polemiche tra i telespettatori. Il protagonista, come spesso accade, è una occupante abusiva che se la prende con l’inviata della trasmissione in onda ogni domenica sera su Rete 4.

In particolare, stiamo parlando di Samia, l'occupante abusiva della casa di Ivano dei Cugini di Campagna a Roma. Davanti alle domande incalzanti della giornalista, la donna ha deciso di sferrare un colpo secco al naso dell’inviata. Vaffan**lo vai, devo andare a lavorare”, ha esordito insultato subito la donna. Poi, a stretto giro, il colpo sulla faccia della giornalista che ovviamente ha chiesto spiegazioni in merito. “Che male”, ha esclamato. Poi ha aggiunto: “Ma ti pare normale che mi rompi il naso, ma ti pare normale che mi dai una botta al naso. Ma quando te ne vai da questa casa? Mi sta sanguinando il naso Samia”. La risposta è netta. “Sei bugiarda, non me ne vado da qua”.

“Per fortuna che ci sono le telecamere che hanno ripreso tutto”, controreplica l’inviata Viviana D’Introno. Insomma, l’accusa è quella di avere detto una bugia in merito al colpo sferrato in faccia. Ma, ancora più grave, l’occupante ha già confermato che non se ne andrà mai dalla casa.

