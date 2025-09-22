Pugno al naso: inviata di Mediaset aggredita da occupante abusiva

Dopo la violenza verbale si passa direttamente alla violenza fisica. Dopo gli insulti, le minacce ecco che arriva il primo gesto di violenza gratuita contro una giornalista “colpevole” di fare delle domande ed esigere delle risposte quantomeno accettabili. Durante l’ultima puntata di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento politico condotto dal giornalista Mario Giordano, è andato in onda un servizio che ha suscitato grandi polemiche tra i telespettatori. Il protagonista, come spesso accade, è una occupante abusiva che se la prende con l’inviata della trasmissione in onda ogni domenica sera su Rete 4.

Un colpo secco sul naso della nostra inviata Viviana D'Introno!

Gliel'ha dato Samia, l'occupante abusiva della casa di Ivano dei Cugini di Campagna a #Roma.



In particolare, stiamo parlando di Samia, l'occupante abusiva della casa di Ivano dei Cugini di Campagna a Roma. Davanti alle domande incalzanti della giornalista, la donna ha deciso di sferrare un colpo secco al naso dell’inviata. “Vaffan**lo vai, devo andare a lavorare”, ha esordito insultato subito la donna. Poi, a stretto giro, il colpo sulla faccia della giornalista che ovviamente ha chiesto spiegazioni in merito. “Che male”, ha esclamato. Poi ha aggiunto: “Ma ti pare normale che mi rompi il naso, ma ti pare normale che mi dai una botta al naso. Ma quando te ne vai da questa casa? Mi sta sanguinando il naso Samia”. La risposta è netta. “Sei bugiarda, non me ne vado da qua”.