La purezza di Marco Maddaloni, il biglietto nascosto di Rosanna Fratello: le pagelle del Grande Fratello 2023

È andata in onda ieri sera, 23 dicembre, la 28esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata, a partire dalla protagonista assoluta di questa edizione, Beatrice Luzzi, che ha fatto rientro nella Casa dopo un breve allontanamento per via di un problema di salute del padre. Riflettori puntati su Mirko Brunetti che ha avuto due diversi confronti, uno con Perla e uno con Greta. Continuano gli scontri all’interno del loft di Cinecittà che vedono protagonista Rosanna Fratello con alcuni inquilini della Casa, in particolare, Rosy Chin e Fiordaliso. Grandi emozioni, invece, per Marco Maddaloni che ha ricevuto una sorpresa dalla sua famiglia al completo. E ancora, due nuovi inquilini hanno fatto ingresso nel reality: Stefano Miele e Sergio D’Ottavi. Federico ha avuto meno preferenze da parte del pubblico al televoto. Gli inquilini finiti in nomination sono: Monia, Grecia e Perla. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della ventottesima serata.

Concorrenti

Rosanna Fratello – voto 4

“Lei è una donna che sta bene nelle cene di gala, io nell’osteria”, dice Fiordaliso su Rosanna Fratello rendendo in un’unica espressione perfettamente il pensiero di gran parte dei telespettatori a casa. La cantante, infatti, è entrata nel reality a gamba tesa, già sicura su chi colpire e affondare e sparando sentenze su chiunque. Poi, ha provato con la tattica dell’emarginata dal “branco”; parola inopportuna e inappropriata in un contesto goliardico come quello del Grande Fratello. Tuttavia, alla regina è caduta “accidentalmente” la corona, quando nell’indicare Rosy Chin l’ha definita: “la cinese”. Ma non è finita qui: al peggio non c’è mai fine, perché come una vera e propria volpe da reality, temendo di essere smentita, si era preparata un bigliettino che ha tirato fuori in diretta con su scritte le frasi che le avrebbero rivolto le altre inquiline. Insomma, già questo la dice lunga.

Perla Vatiero – voto 6.5

C’è da poco da dire: l’amore è amore. Ieri sera abbiamo assistito ad un momento davvero emozionante, ma soprattutto vero e sincero. Così, Mirko ha letto estratti della lettera che Perla ha deciso di scrivergli in questi giorni, svelando anche quanto il Natale per lui fosse un momento difficile. Poi, i due si sono trovati nuovamente uno di fronte all’altro e, ancora una volta, hanno dimostrato di essere legati da un grande sentimento. Che dire: chi vivrà vedrà; ma forse farebbero prima a prendersi per mano, tirandoci fuori da questa soap opera.

Fiordaliso – voto 8

Ormai siamo abituati a Zia Fiorda e alle sue confessioni che inducono sempre ad una profonda riflessione. Così, la cantante ha rivelato quanto le manchi innamorarsi e, quasi con un senso di tristezza, ha anche spiegato di sentirsi in ritardo per concedersi un nuovo amore. Quello che ci auguriamo è che Fiordaliso possa ricredersi e trovare qualcuno che possa renderla davvero felice e farla sentire amata più di quanto già lo sia.

Federico Massaro – voto 5

Dopo un inizio decisamente in sordina, Federico pare essere esploso. Prima discute con Rosy Chin (quasi senza motivo) e poi cerca in tutti i modi di conquistare Anita. Effettivamente il dubbio sul suo comportamento è lecito se consideriamo che il suo exploit è arrivato nella settimana in cui è finito in nomination. Probabilmente, il pubblico si è reso immediatamente conto, tanto da non sceglierlo come preferito al televoto.

Vittorio Menozzi – voto 8.5

Diciamoci la verità: non gli avremmo dato nemmeno un euro. Adesso, invece, Vittorio potrebbe persino essere uno dei probabili vincitori. Giorno dopo giorno, infatti, è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico con la sua eleganza e discrezione. Ad auguragli un buon Natale, è entrato nella Casa il padre e, insieme, hanno saputo regalarci grandi emozioni. Spesso il silenzio paga più di mille parole ed è per questo che Menozzi ci piace sempre di più.

Beatrice Luzzi – voto 7

Ci ha fatti tremare, ma come una grande protagonista doveva regalarci il colpo di scena. Così, per qualche giorno è stata costretta a lasciare il loft di Cinecittà. Tuttavia, ieri sera, la nostra regina di cuori è rientrata nel reality. Adesso, la vera domanda è: in quanti saranno contenti del suo rientro in Casa e in quanti invece (Varrese per fare un nome a caso) sentivano già la vittoria in tasca senza la Luzzi come avversaria?

Greta Rossetti – voto 5

Ha passato la settimana a lamentarsi per essere stata lasciata in diretta nel corso della scorsa puntata da Mirko. C’è soltanto una cosa che non torna: perché tutto questo “dramma” se a lasciarlo per prima era stata proprio lei nei giorni precedenti al suo ingresso al Grande Fratello come concorrente? Ad ogni modo, Brunetti è voluto rientrare nella Casa per ribadire ulteriormente quanto tra i due si sia “rotta la magia”; effettivamente difficile ritrovarla dal momento che entrambi hanno scelto di dare in pasto ai social (e alle telecamere) la loro storia d’amore (ammesso che lo fosse).

Marco Maddaloni – voto 9

Grandi emozioni per il campione di Judo che, finalmente, a poche ore dalla Vigilia di Natale ha potuto riabbracciare la sua grande famiglia, sua moglie Romina e i suoi tre figli. Marco ha un cuore grande e questo l’ha dimostrato sin dai primi giorni di permanenza all’interno della Casa di Cinecittà. Con grande umiltà e semplicità, ha fatto breccia nel cuore degli inquilini e non solo; ricordiamoci, d’altronde, che ha anche vinto ben due reality: Pechino Express e L’Isola dei Famosi, e un motivo ci sarà.

Per il ventottesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 15.6% di share.