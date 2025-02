Quali sono i codici per votare a Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

È iniziata la finalissima del Festival di Sanremo 2025. Al termine di questa quinta e ultima serata conosceremo il nome del vincitore della settantacinquesima edizione della kermesse canora. I cantanti in gara verranno votati da tutte e tre le componenti della giuria: giuria della sala stampa, tv e web (33 per cento), giuria delle radio (33 per cento) e infine televoto (34 per cento).

Come previsto dal regolamento, il totale della prima votazioen sarà sommato al risultato delle votazioni nella prima serata e al risultato congiunto della seconda e della terza serata. In questo modo verrà determinata una media percentuale e quindi una nuova classifica. I primi cinque in classifica canteranno di nuovo e ci sarà un’altra votazione: anche in questo caso voteranno giuria della sala stampa, tv e web (33 per cento), giuria delle radio (33 per cento) e televoto (34 per cento). I risultati ottenuti alla chiusura delle operazioni di voto saranno sommati al risultato complessivo delle precedenti votazioni.

Televoto, i codici dei cantanti in gara alla finale di Sanremo

Per partecipare al televoto, è necessario fare una chiamata al 894001 da fisso oppure inviare un sms al 4754751. Si hanno a disposizione al massimo 3 voti: ogni voto costa 51 centesimi.

Codice 01 – Francesca Michielin (Fango in paradiso)

Codice 02 – Willie Peyote (Grazie ma no grazie)

Codice 03 – Marcella Bella (Pelle diamante)

Codice 04 – Bresh (La tana del granchio)

Codice 05 – Modà (Non ti dimentico)

Codice 06 – Rose Villain (Fuorilegge)

Codice 07 – Tony Effe (Damme na mano)

Codice 08 – Clara (Febbre)

Codice 09 – Serena Brancale (Anema e core)

Codice 10 – Brunori Sas (L'albero di noci)

Codice 11 – Francesco Gabbani (Viva la vita)

Codice 12 – Noemi (Se ti innamori muori)

Codice 13 – Rocco Hunt (Mille vote ancora)

Codice 14 – The Kolors (Tu con chi fai l'amore)

Codice 15 – Olly (Balorda nostalgia)

Codice 16 – Achille Lauro (Incoscienti giovani)

Codice 17 – Coma _Cose (Cuoricini)

Codice 18 – Giorgia (La cura per me)

Codice 19 – Simone Cristicchi (Quando sarai piccola)

Codice 20 – Elodie (Dimenticarsi alle 7)

Codice 21 – Lucio Corsi (Volevo essere un duro)

Codice 22 – Irama (Lentamente)

Codice 23 – Fedez (Battito)

Codice 24 – Shablo ft.

Guè, Joshua, Tormento (La mia parola)Codice 25 – Joan Thiele (Eco)Codice 26 – Massimo Ranieri (Tra le mani un cuore)Codice 27 – Gaia (Chiamo io chiami tu)Codice 28 – Rkomi (Il ritmo delle cose)Codice 29 – Sarah Toscano (Amarcord)