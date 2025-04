Quanti cult per questa Pasqua

Ascolta ora 00:00 00:00

Tratto da una storia vera è iHostage, su Netflix, con un uomo armato che entra, ad Amsterdam, in un negozio Apple. Per festeggiare la Pasqua, Prime Video propone un film natalizio, il cinepanettone Cortina Express, con De Sica mattatore. Da non perdere, domani, su Sky Cinema, il bellissimo Diamanti di Ozpetek, con un ispirato cast al femminile. Sui canali gratuiti, la Pasqua si festeggia con diversi titoli, partendo da oggi. Alle 14.10, su Rai Movie, ecco Mona Lise Smile, con Julia Roberts insegnante anticonformista (foto). Simpatico è, su Cine34, alle 16.52, Ti presento Sofia, con De Luigi, padre divorziato, che nasconde sua figlia alla nuova fiamma Ramazzotti. Sempre su Cine34, ore 18.55, è sempre un bel godimento rivedere Fantozzi, mentre di avventura è, alle 18.39, su Iris, Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, di Ron Howard. Un classico è, alle 21.10, su Rai Movie, Matrimonio all’italiana, con la Loren e Mastroianni e non ha bisogno di presentazioni Il compagno Don Camillo(Rete 4, 21.25). Mattina di Pasqua, su Rai Movie, prima con Sordi ne Il medico della mutua (9.35) e poi con Totò, Peppino e i fuorilegge (11.20).

Reunion di vecchi assi dell’action in I Mercenari (Rai 4, 14.05) e si ride, alle 18.40, su Cine 34, con Bianco, rosso e Verdone. Infine, domani sera, si chiude con Il Messia di Rossellini (Rai Storia, 21.10) e con Risorto (Tv 2000, ore 21.15).