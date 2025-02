"Quei cinque minuti dietro al sipario con lui...". A Sanremo è Katia Follesa show

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la perfetta prestazione nella seconda serata di Nino Frassica, durante la terza puntata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, nel campo dell'intrattenimento gli occhi erano puntati tutti su Katia Follesa. E la comica brianzola non ha assolutamente deluso le aspettative. Da "Zelig" a "LOL - Chi ride è fuori", passando per "Buona la prima!", "Quelli che il calcio", "Michelle Impossibile" e "Comedy Match", Follesa è riuscita a cimentarsi alla grande anche sul difficilissimo e temutissimo palcoscenico televisivo fin dal primo minuto della sua apparizione, tanto che nemmeno le più che (meritatamente) appariscenti Miriam Leone ed Elettra Lamborghini sono riuscite a metterla in ombra. Anzi.

L'attrice ha messo in luce tutta la propria cifra ironica dal momento in cui doveva affrontare le scalinate di Sanremo, dalle quali ha provato a scendere le scale con il bob: " Se devo morire, almeno mi devo divertire ", ha detto rivolgendosi a Carlo Conti. Poi, la battuta sui tempi rapidissimi di Carlo Conti: " Fai così anche con tua moglie? Dai che c'ho tre secondi! ". Subito dopo, ecco l'inno alla body positivity: " Da mesi ho affrontato un percorso di remise en forme e ho fatto tantissima ginnastica: non c'è nessun segreto, quello che vedete è frutto di tanta costanza e soprattutto di tanto sport ", sostiene sempre sarcasticamente. " Voglio salutare tutte le donne, le mie alleate che vogliono raggiungere un obiettivo e ci riescono ", dice mentre si agita mettendo in mostra orgogliosamente le braccia "a tendina".

Le frecciatine non si sono fermate qui assolutamente qua. " Amadeus non era così simpatico ", ha proseguito Follesa, strappando un sorriso a Conti e al pubblico. E per rassicurare tutti, ha voluto inoltre mettere bene in chiaro un elemento: " Prometto che non canterò, non ballerò e non devolverò il cachet in beneficenza, sono una ragazza madre io ". La frecciatina a Chiara Ferragni è più che servita. L'ex moglie di Fedez viene presa di mira anche poco dopo in una gag sul no ai monologhi da parte del presentatore. Fallesa entra in scena con un leggio in mano. " Che fai? ", chiede Conti. " Un monologo ", annuncia lei. " No il monologo quest'anno no ", ribadisce il conduttore. " Ma dai, almeno una bella lettera alla me bambina, alla me nonna, alla me chihuahua, fidati! Funziona! ", dice l'attrice. "No", replica irremovibile Conti, portando via il leggio.

Ma il clou della super serata della comica lombarda giunge con il tanto atteso medley dei Duran Duran. Finita la musica, dalla platea spunta la stessa Katia Follesa vestita da sposa con il cartello "Sposerò Simon Le Bon". "Sposami!", urla la donna come facevano molte ragazzine negli anni '80. Ma l'invito cade nel vuoto e, dopo l'intervista di Conti, il set si chiude con i Duran che intonano "The Wild Boys". Ma la Follesa non si arrende, insegue la band che sta per lasciare il palco e raggiunge Le Bon. " Mi vuoi sposare? ", chiede la comica. " Mi piacerebbe sposarti, ma mia moglie mi uccide ", è la replica. " Io ti amo da tanto: kiss me! ", insiste Follesa. E Simon cede, baciandola sulla bocca. " Vi rendete conto che cazzarola è successo? Mi sono quasi limonata Simon Le Bon! ".

Giusto il tempo di riprendersi da questo choc positivo che l'ex componente del duo "Katia & Morena" commenta a caldo insieme a Carlo Conti la recente liason avuta con il frontman dei Duran Duran. " Lui è un amore... i primi cinque minuti di nozze qua dietro il palco sono stati deliziosi, è stato veramente romanticissimo ". Il conduttore fiorentino rimane scettico sul fatto che tutto possa essere accaduto così in poco tempo.

Del resto sei tu che mi insegni la velocità: ho consumato subito

Ma lei glissa tutto con un'altra divertente battuta contro il direttore artistico di Sanremo 2025: "". Il pubblico non può fare altro che ridere in maniera incontenibile. Insomma, non ce ne vogliano Leone e Lamborghini, ma la numero uno della serata numero 3 dell'Ariston è stata senza dubbio Katia Follesa.