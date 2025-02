Sanremo, la frecciatina di Katia Follesa a Chiara Ferragni: "Io non lo farò..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Katia Follesa subito protagonista al Festival di Sanremo. La comica è stata scelta da Carlo Conti come co-conduttrice della terza serata della kermesse canora insieme a Miriam Leone ed Elettra Lamborghini. La prima gag è arrivata dopo pochi secondi: si è presentata con il bob da neve, minacciando di usarlo per scendere le temute scale dell'Ariston. Carlo Conti è quindi salito a prenderla, ma siamo solo all’inizio.

Rivolgendosi a Conti, Katia Follesi ha ironizzato sui suoi tempi televisivi a dir poco accelerati: “So che tu sei uno che fa tutto veloce. Fai tutto tutto veloce?”. Il riferimento è chiaro. E ancora, una volta saputo che la moglie del conduttore è in hotel, ha aggiunto: “È già pronta perché poi… Le dici: ‘Dai che ho tre secondi’”. Conti ha dunque ironizzato: “Sì e poi dico ‘Pubblicità”. La comica senza filtri: “Ma guarda che Amadeus non era così simpatico”

“Molte mi chiedono qual è il mio segreto, ma non ho segreti. E’ tutto frutto del mio lavoro” ha poi proseguito Katia Follesa parlando della sua forma fisica tra serio e faceto: “Volevo salutare tutte le donne, tutte le mie alleate, che come me vogliono raggiungere degli obiettivi e che proprio come me ci riescono. Obiettivo raggiunto”. Ed ecco la stoccata a Chiara Ferragni che ha infiammato la rete: “Prometto che non canterò, non ballerò e soprattutto non devolverò il mio cachet in beneficenza", ha annunciato ironicamente.

Il riferimento è probabilmente alla vicenda processuale che riguarda l’imprenditrice digitale con l'accusa di truffa aggravata, per le vicende legate alla promozione del Pandoro e delle uova di Pasqua. C’è già chi parla di potenziale dissing: staremo a vedere…