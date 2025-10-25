La Rai sfida La ruota della fortuna con il ritorno di un altro programma storico: ecco quale

Non è di certo un mistero che La ruota della fortuna, nella sua nuova fascia serale, ha rappresentato un vero e proprio successo per Canale 5 e per Mediaset in generale. Il programma, guidato ogni sera da Gerry Scotti, continua a fare ascolti altissimi, vincendo quasi sempre la sfida contro Affari Tuoi di Stefano De Martino, disponibile ogni giorno su Rai 1. La "sconfitta" non sarebbe andata affatto giù ai dirigenti Rai che ora starebbero pensando al ritorno di un altro format storico della televisione italiana e che, proprio attraverso l'effetto nostalgia, potrebbe avere lo stesso successo de La ruota della fortuna.

Come si apprende da Adnkronos, infatti, i dirigenti di Viale Mazzini starebbero pensando di riportare sul piccolo schermo Ok il prezzo è giusto. Trasposizione italiana dello show The price is right, famosissimo negli Stati Uniti, al punto da essere citato anche nella serie Una mamma per amica, Ok il prezzo è giusto ha fatto il suo debutto in Italia nel 1983, rimanendo in onda fino al 2001, confermandosi come uno dei programmi più longevi della storia della tv italiana, proprio accanto a La ruota della fortuna. Le prime tre edizioni sono state condotte da Gigi Sabani, che dal 1987 lasciò il posto a Iva Zanicchi, che rimase al timone fino al 2000 - salvo una stagione, nel 1999, condotta da Emanuela Fogliero -, al punto da diventare quasi il volto dello show. Un'altra particolarità di Ok il prezzo è giusto è quella di essere stata l'unico show passato su tutte e tre le principali emittenti Mediaset. Se le indiscrezioni verranno confermate, lo show avrà un nuovo record, passando sulla tv pubblica.

Per la nuova edizione del gaming show, la Rai starebbe pensando non solo a dei cambiamenti interni al gioco stesso, ma anche al nuovo conduttore, con la speranza che riesca a ottenere gli stessi risultati di Gerry Scotti con La ruota della fortuna. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, le prime indiscrezioni lasciano intendere che la Rai starebbe corteggiando Flavio Insinna, che nelle vesti di conduttore di Viale Mazzini manca dal 2023, da quando cioè si è conclusa la sua fortunata carriera come conduttore di Affari Tuoi. Attualmente, però, figura come concorrente nell'edizione 2025 di Tale e quale show, in onda il venerdì sera.

Il ritorno di Ok il prezzo è giusto è ancora in via di definizione e per il debutto bisognerà attendere comunque il 2026. Nel palinsesto di casa Rai, infatti, lo show dovrebbe arrivare dopo le Olimpiadi invernali e anche dopo il Festival di Sanremo, che rappresentano due cavalli di battaglia per l'emittente tv.

All'inizio, sempre secondo le prime indiscrezione, sono previste non più di quattro o cinque puntate, probabilmente per testare il gusto del pubblico e la volontà di seguire lo show. Un esperimento simile a quello che era stato fatto con il ritorno di Il pranzo è servito, dove fu scelto sempre Flavio Insinna per la conduzione.