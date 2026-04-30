Rai2, a Paradise tra Ghini e Papaleo è Michael Jackson mania

I fan italiani di Michael Jackson aprono la sesta puntata di Paradise venerdì 1 maggio Rai2 a mezzanotte. Trent’anni fa l’ incontro di Pascal Vicedomini con il “Re del Pop” a Montecarlo ed oltre quelle immagini, il racconto della testimonianza dei ragazzi del fan club italiano di “Jacko” in festa per il successo globale del film di Antoine Fuqua “Michael”.

E sono parte attiva del late night show di Pascal, gli attori Massimo Ghini (protagonista dell’ultimo film di Pupi Avati); i colleghi Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo (tornati di recente sulla scena insieme). E poi un prestigioso parterre che unisce spettacolo e istituzioni: presenti il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede. Con loro anche Michele Coppola, direttore generale delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo.

Spazio al cinema italiano, alla vigilia dei David Donatello, con la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, la presidente dei David di Donatello Piera Detassis ed il DG dell’Anec Simone Gialdini. Tra gli ospiti dello spettacolo anche Jerry Calà e il figlio Johnny con la Al-B Band, oltre alla performance del “mattatore” delle notti nei night internazionali, Alessandro Ristori.

Per il segmento benessere interviene Pietro Lorenzetti insieme all’attrice Fiorenza d’Antonio.

Completano la puntata il direttore di Forbes Italia Alessandro Rossi e la professoressa Anna Maria Micciché di Grandi Scuole.