"Vi ringrazio davvero tanto". La De Filippi torna in tv e abbraccia il pubblico

Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata in onda su Canale 5 con la classica puntata del sabato sera C'è Posta per Te registrata prima del grave lutto. Prima della messa in onda del programma, l'amatissima conduttrice ha voluto ringraziare tutto il pubblico per la vicinanza e l'affetto che ha dimostrato nei giorni più difficili della sua vita.

Il messaggio di Maria De Filippi

" Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto" , firmato Maria. Immediatamente dopo il messaggio, il programma che va in onda ormai dal 2000 è ricominciato ottenendo il primato degli ascolti (dati Auditel) con il 28,8% di share e una media di oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori. La stessa De Filippi, secondo quanto appreso dagli organi di stampa, poche ore prima la registrazione di una nuova puntata di Amici, la prima dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, ha dichiarato " Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato ". Il talent che vede numerosi ragazzi cimentarsi nelle discipline di canto e ballo diventerà serale a partire dal prossimo 18 marzo.

Maria pic.twitter.com/ZOdQNOkCzh — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 4, 2023

Nella giornata di lunedì 6 marzo, subito dopo l'ora di pranzo, tornerà in onda anche Uomini e donne, la cui puntata, come per i due programmi sopra menzionati, è stata registrata prima che Maria De Filippi perdesse l'amato compagno di vita con il quale era sposata dal 28 agosto 1995.

L'affetto di Giorgia